巴黎男裝周／THOM BROWNE男模穿短裙、護襠辣翻！　挑戰最清涼正裝

記者鮑璿安／外電報導

THOM BROWNE 過去讓男性穿上連身裙，本季2023春夏男裝系列又是一次經典，為向訂製時裝致敬，以粗花呢為主軸轉換出多變穿搭，模特兒以「護襠」遮住重要部位，各種開衩鏤空裙裝模糊性別界限，迷你裙不再是女孩的專利。

▲THOM BROWNE 2023春夏男裝系列選用法國南部的訂製粗花呢打造 。（圖／品牌提供）

THOM BROWNE 2023春夏系列在巴黎男裝周上展示，設計師將本季總結為「短、迷你、古怪、華麗」，並以來自於法國南部的訂製粗花呢打造，因多色粗花呢的製作極為耗時，需由四位工匠來設置經線，藉此向訂製時裝致敬。

▲各種船錨元素搭配，挑戰正裝的比例。（圖／品牌提供）

至於經典的女性面料如何與男裝結合？THOM BROWNE想出創意解答，這次出現了各種挑戰傳統的比例，男士襯衫幾乎清一色是短版，露出肚臍以及骨盆，性感的鏤空下裝僅有「護襠」遮住重要部位，可以是短西裝褲、短裙，就看你如何定義。當然，品牌經典的學院風依舊，船錨元素成為刺繡亮點注入外套上，採用全金線及緞紋刺繡，配以人工仿舊的紗線。

還記得品牌最萌配件臘腸狗Hector 包，本季則換上各種尺寸及顏色，可搭配樂福鞋與牛仔靴，象徵男士比美的時代也悄悄到了。





▲護襠是本季重點之一 。（圖／品牌提供）

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