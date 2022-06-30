這樣挑風扇節電又夠涼！3大關鍵：扇葉、馬達、品牌都是重點

文／C編

夏季最少不了的家電就是電風扇，市面上的風扇百百種，到底要怎麼挑，才能最節電、吹出來的風又柔和舒適呢？以下3點就是電風扇挑選的秘訣，只要掌握住這幾個關鍵，就可以買到適合又好吹的風扇，包準讓你一整個夏季都很涼。

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1.扇葉的選擇

電風扇首要的挑選關鍵，就是扇葉的多寡，扇葉越多，吹出來的風越綿密、細緻，但風會稍微比較沒有力度，如果喜歡「吹」風感受的話，就建議要挑扇葉比較少的版本，就會容易有吹風的力道感，基本上5個葉片是最適中、標準的款式。

2.馬達挑選

夏季電費高，選擇比較省電的裝置，是一大考量，DC直流電的馬達設計，最為省電，相較傳統風扇，甚至可以達到省電50%的高比例，換算下來一個月真的省很多，天天開也不用擔心電費暴漲。

3.標章、品牌很重要

像是有節能標章、商品安全標章，以及大品牌的風扇，在製作的過程中，通常都會比較細心，也會有保障，可以避免電線走火或是機體過熱等狀況出現，避免危險產生，建議在買的時候一定要多花點心思挑選。

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「Her森森」推出「聲寶16吋微電腦DC電風扇」，原價2188元、特價1790元，不僅價格實惠，重點是5葉片設計，又是DC直流電馬達，同樣聲寶也是品質有保障的品牌，而且直送到府，當然是要選擇它！