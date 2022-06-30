fb ig video ETtoday search mobile

這樣挑風扇節電又夠涼！3大關鍵：扇葉、馬達、品牌都是重點

>

文／C編

夏季最少不了的家電就是電風扇，市面上的風扇百百種，到底要怎麼挑，才能最節電、吹出來的風又柔和舒適呢？以下3點就是電風扇挑選的秘訣，只要掌握住這幾個關鍵，就可以買到適合又好吹的風扇，包準讓你一整個夏季都很涼。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲電風扇,風扇,Her森森。（圖／Her森森）

▲聲寶16吋微電腦DC電風扇，原價2188元、特價1790元，點我購買

1.扇葉的選擇

電風扇首要的挑選關鍵，就是扇葉的多寡，扇葉越多，吹出來的風越綿密、細緻，但風會稍微比較沒有力度，如果喜歡「吹」風感受的話，就建議要挑扇葉比較少的版本，就會容易有吹風的力道感，基本上5個葉片是最適中、標準的款式。

2.馬達挑選

夏季電費高，選擇比較省電的裝置，是一大考量，DC直流電的馬達設計，最為省電，相較傳統風扇，甚至可以達到省電50%的高比例，換算下來一個月真的省很多，天天開也不用擔心電費暴漲。

3.標章、品牌很重要

像是有節能標章、商品安全標章，以及大品牌的風扇，在製作的過程中，通常都會比較細心，也會有保障，可以避免電線走火或是機體過熱等狀況出現，避免危險產生，建議在買的時候一定要多花點心思挑選。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲電風扇,風扇,Her森森。（圖／Her森森）

▲聲寶16吋微電腦DC電風扇，原價2188元、特價1790元，點我購買

「Her森森」推出「聲寶16吋微電腦DC電風扇」，原價2188元、特價1790元，不僅價格實惠，重點是5葉片設計，又是DC直流電馬達，同樣聲寶也是品質有保障的品牌，而且直送到府，當然是要選擇它！

關鍵字：

電風扇, 風扇, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

3款夏季必學的編髮造型　超簡單3步驟就擁有時髦感 撩人於無形！精選10款神級香水　清新、典雅是夏季女性最佳代名詞 Jessica肌膚白皙必喝的兩種飲料！難怪肌膚掐得出水、上妝也服貼 最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量 第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格 超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」 包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面