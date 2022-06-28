潛水錶「黑化」絕配型男穿搭　換橡膠帶秒變運動風

▲MIDO Ocean Star海洋之星天文台認證600米腕錶特別版，59,500元。（圖／MIDO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

炎炎夏日就想戲水去，一只時尚又兼顧功能性的潛水錶是最佳配件，瑞士腕錶品牌MIDO（美度表）熱賣的Ocean Star海洋之星系列再推新作，推出「黑化」的天文台認證600米腕錶特別版，亮漆黑色塗層面盤搭配陶瓷旋轉錶圈，不鏽鋼錶殼和錶帶則經過黑色DLC類鑽碳塗層處理，並在絲光與亮面打磨交替處理下，展現層次感，而主要刻度與指針經過Super-LumiNova® Grade X綠色夜光塗層處理，在黑暗中依然能判別時間。

▲MIDO Ocean Star海洋之星天文台認證600米腕錶特別版可換搭橡膠錶帶。

MIDO海洋之星天文台認證600米腕錶特別版，酷黑鍊帶設計與都會穿搭也絕配，若想轉換成更休閒的樣貌，品牌隨錶附一條黑色橡膠錶帶，輕易變身為運動風錶款；此款錶裝載矽游絲美度Caliber 80天文台認證全自動上鍊機芯，動力儲存80小時。

▲雷達表Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水腕錶，102,100元。（圖／雷達表提供）

雷達表（RADO）更進一階，推出品牌首只通過嚴格ISO 6425專業潛水認證的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷潛水腕錶，代表不僅具絕佳防水性，還要符合抗磁、抗壓、冷凝、海水中的耐鏽性、抗衝擊等條件，品牌採用搭載Nivachron™鈦合金游絲的新一代Calibre R763自動上鍊機芯，確保精準與強悍性能；而外型復刻自1962年潛水錶經典元素，保留紅色數字日期視窗與Super-LumiNova夜光塗層處理時、分、秒針，面盤共有黑、灰與藍色3種選擇。

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