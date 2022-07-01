手刀搶！網路瘋傳的神級「靈芝水」200ml下殺499元　瞬間撫平痘痘肌

文／C編

夏季到來，肌膚出油量增加，惱人的粉刺、痘痘也跟著變多，「Her森森」推出「ORIGINS品木宣言 Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水200ml」，可以說是搶救肌膚的神水，不僅可以舒緩鎮定，還可以幫助肌膚減少出油，當然是必囤單品。

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▲ORIGINS品木宣言 Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水200ml，市價720元、特價499元，點我購買。

品木宣言的機能水又被稱為是「靈芝水」，因為含有靈芝萃取、北極靈芝、冬蟲夏草、手採雞腿蘑菇等複方，對於肌膚的溫和調理特別有一套，就像是中藥漢方較注重內在呵護一樣，針對肌膚內部補充養分，打造出好肌底，很多問題自然解決。

靈芝水不僅是從肌膚根本以中藥調理，厲害的是用完就可以看到效果，不僅幫助肌膚補水，散發自然光透的透明感，很多網友更是會直接用上痘痘肌，擁有舒緩泛紅的效果，同時又可以降低皮脂的分泌，肌膚當然完美細緻。

盤點一下網友們對靈芝水的評價，讓許多女孩都直呼「長痘痘濕敷超快好」、「擠完粉刺痘痘，濕敷，隔天不泛紅」、「靈芝水大推，已用三瓶一般瓶，這次母親節直接買重量瓶」，可見真的好用，才會有反饋。

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「Her森森」推出的「ORIGINS品木宣言 Dr.WEIL青春無敵健康光潤機能水200ml」，市價720元、特價499元，夏天就是需要這一味，才能讓肌膚穩定、不出錯，後續上妝才能細緻又充滿光澤，當然要手刀包貨。