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後疫情時代的肉毒桿菌素瘋潮！愛爾麗醫師教你「四招」避開醫美糾紛

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▲後疫情時代的肉毒桿菌素瘋潮！醫師教你「四招」辨識美國原廠肉毒桿菌素。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲▼後疫情時代的肉毒瘋潮！醫師教你「四招」辨識美國原廠肉毒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲醫美產業在疫情中逆勢成長，其中「肉毒桿菌素」是最受歡迎的非手術醫美療程。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

從疫情爆發到現在已經兩年多，全球產業多數受到影響，但是醫美產業卻是逆勢成長，其中「肉毒桿菌素」是最受歡迎的非手術醫美療程，現在也提倡以「預防保養」的新概念去看待肉毒桿菌素成效，不過市面上充斥著低價，以及不合法的肉毒桿菌素針劑，導致施打部位受損或者是併發症事件層出不窮，到底應該要怎麼挑才正確？由愛爾麗診所的劉兆騰院長親自教你「四招」辨別美國原廠肉毒桿菌素！

▲▼後疫情時代的肉毒瘋潮！醫師教你「四招」辨識美國原廠肉毒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲市面上充斥著低價，以及不合法的肉毒桿菌素針劑，民眾挑選時要特別注意！

劉兆騰院長說明，第一招可以看外包裝「衛生署核可的字號」，第二招可以看外包裝有一個完整的封緘，上面有「英文加數字總共8位數」，第三招可以掃描QR code，看看這個產品的批號是不是正確，第四招確認「瓶身有透明保護蓋及完整金屬環」，代表就是新品，劉兆騰院長也提到，「愛爾麗有特別引進50單位瓶裝的原廠肉毒桿菌素，最重要的就是顧客一定要選擇合法的診所、合法專業的醫師幫你諮詢施打，這樣才能確保施打的安全以及有效性」。

▲▼後疫情時代的肉毒瘋潮！醫師教你「四招」辨識美國原廠肉毒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲愛爾麗診所劉兆騰院長，親自教你「四招」辨別美國原廠肉毒桿菌素。

▲▼後疫情時代的肉毒瘋潮！醫師教你「四招」辨識美國原廠肉毒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲外包裝有一個完整的封緘，上面有「英文加數字總共8位數」。

愛爾麗診所貼心引進50u獨立包裝，不分裝不污染，讓消費者更加安心，而民眾對於肉毒桿菌素，最常有的迷思，就是看起來容易僵硬、不自然，愛爾麗集團總裁常如山，也分享他的親身體驗，常如山表示，「肉毒桿菌素療程也是我第一個接觸醫學美容的療程，這麼多年來，我只施打來自美國的肉毒桿菌素」。

▲▼後疫情時代的肉毒瘋潮！醫師教你「四招」辨識美國原廠肉毒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲愛爾麗集團總裁常如山分享，多年來只施打來自美國的肉毒桿菌素。

▲▼後疫情時代的肉毒瘋潮！醫師教你「四招」辨識美國原廠肉毒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲愛爾麗診所貼心引進50u獨立包裝，不分裝不污染，讓消費者更加安心。

常如山指出，先前時常有明星在鏡頭上表情太過僵硬，被懷疑注射太多肉毒桿菌素而導致，讓民眾仍對肉毒桿菌素停留在僵硬、不自然的刻板印象，「多年來我自己親身治療的經驗是美國肉毒桿菌素的效果自然、維持期間長，由醫師評估最佳治療劑量，符合現代消費者對柔和不僵硬的期待」。

▲▼後疫情時代的肉毒瘋潮！醫師教你「四招」辨識美國原廠肉毒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲劉兆騰院長說明，美國肉毒桿菌素效果自然，最快24小時內就能感受到效果，大受消費者喜愛。

劉兆騰院長進一步說明，「歷史悠久、精準不易擴散、效果自然的美國肉毒桿菌素是非常值得投資的一項療程，美國肉毒桿菌素維持時間長達4-6個月，在注射後最快24小時內就能感受到效果，是消費者滿意度相當高的療程」。

▲▼後疫情時代的肉毒瘋潮！醫師教你「四招」辨識美國原廠肉毒。（圖／記者吳杰澄攝）

▲消費者想要美得安心，記得選擇值得信賴的診所以及合格醫師執照。

想要美得安心，透過四招就能辨識自然不僵硬的美國原廠肉毒桿菌素，更重要的是，要選擇值得信賴的診所以及合格醫師執照，經過醫師評估最佳治療劑量，精準作用在特定肌肉上，放鬆長時間過度用力的肌肉，有效撫平顯老顯累的魚尾紋、皺眉紋、抬頭紋，可以自然展現百變表情，追求美麗不用冒險！

愛爾麗官網
https://airlee.com.tw/about/5

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關鍵字：

肉毒, 醫美, 愛爾麗, 美國肉毒, 原廠, 肉毒桿菌素, 醫美療程

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