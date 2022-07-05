說．流行／Balenciaga 全新BB MONOGRAM要認識！「老花風潮」現在追上

記者鮑璿安／專題報導

MONOGRAM就像是品牌永垂不朽的DNA，也就是大眾口中的老花標誌，Louis Vuitton（LV）的鑽石、花朵與四葉草，或是DIOR Oblique緹花，幾乎所到之處就是爆款。此次《ET FASHION》說流行則要來介紹Balenciaga的全新BB MONOGRAM，從品牌1990年代的典藏印花中汲取靈感，想必這一圖案足夠流行很久。

Balenciaga BB MONOGRAM長什麼樣子？

▲創意總監Demna從品牌1990年代的典藏印花中汲取靈感，用極具當代感的設計語言詮釋出全新「BB Monogram」圖案 。（圖／品牌提供）

Balenciaga的老花會是什麼模樣？創意總監Demna（Demna Gvasalia）從品牌1990年代的典藏印花中汲取靈感，用極具當代感的設計語言詮釋出全新「BB Monogram」圖案。主要的組成方式，就是將水準拉伸的雙B徽標與斜條紋交錯在一起，並排列出重複的組合，B也像是鏤空對稱的圖案，將以全新樣貌出現在大眾視線中。

全新BB MONOGRAM系列

▲Shopping托特包款、經典的Hourglass沙漏包換上「BB Monogram」 。（圖／品牌提供）

為迎接這一全新圖案，品牌打造出一系列丹寧單品，使用了輪轉印刷、無痕壓印、或鐳射工藝將圖案與面料做結合。像是Shopping托特包款、經典的Hourglass沙漏包，以鮮明的「BB Monogram」搭配牛仔布，很有夏季風格。此外也針對卡片夾、T恤、棒球帽等品項，運用BB Monogram加上Balenciaga白色標誌點綴於中央。

精品印花持續進化中

▲FENDI Karligraphy圖案 。（圖／品牌提供）

事實上將品牌標誌打造成印花，似乎早已經成為了一種暢銷密碼，例如FENDI除了經典的FF Logo之外，還有一款「Karligraphy圖案」，是從Karl Lagerfeld 1981年手稿中誕生的斜體FF 圖樣，多了柔美氣息。新任女裝藝術總監Kim Jones在他執掌的首個女裝成衣系列中就廣泛運用此印花，注入在新品FENDI First手袋以及服飾上。

還有Versace在2021 年秋冬系列重新演繹經典的希臘迴紋圖案，命名為La Greca，如同迷宮般的繚繞方式，以滿版印花注入單品中，不分性別皆可演繹，藉此呼應了Donatella Versace對新時代創意的體現。

▲Versace在2021 年秋冬系列重新演繹經典的希臘迴紋圖案 。