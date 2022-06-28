fb ig video ETtoday search mobile

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

>

記者李薇／綜合報導

這心理測驗很特別，透過一張圖就可以將你的個性解析出來，分析出你是外向型人格還是內向型人格，並且把個性跟做事態度也都形容得透透的，只要做過的人都覺得「超級準！」快跟朋友一起來玩一下吧！

第一眼看到是鴨還是兔？

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／小紅書）

A.鴨：外向型人格

你的個性開朗、大方，善於與不同的人交際應酬，做事充滿效率跟快速，上進心強烈，雖然做事不到很細緻，但總是讓人覺得積極、有心，同時又很獨立、善於溝通，待人接物都很熱情又周到，可以很快速的適應新的地方，是你最大的優點。

因為你的個性擅長交際，愛說愛笑，因此總是可以結交到許多的朋友，但是因為心直口快的個性，有時候會不經意的冒犯到別人，這點是要非常注意跟懂得分寸。遇到事情你總是果決判斷，不喜歡反覆思考，所以感情也容易外露，喜怒皆形於色。

B.兔：內向型人格

你是一個內向性格的人，你的心理狀態傾向於內心世界，所以個性比較沉靜、端莊，在做事上面，慎重、踏實，因此很受到別人的信賴，加上觀察入微，可以發現別人沒有意識到的小細節。而且感情不易外漏，喜怒哀樂絕對不會寫在臉上，但是內心世界卻很激盪。

喜歡思考是你的個性之一，但有時候思路比較狹窄，會陷入自我的循環裡面，某種程度上也算是比較固執己見，而且常常猶豫不定，沒有辦法下結論。在人際關係裡面，比較不擅長交際應酬，在人多的地方常常會感覺到不自在，不喜歡在大庭廣眾下拋頭露面。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

下半年桃花運爆棚的3大星座！憑運氣就能脫單，一定要好好把握

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

做家事也變得優雅奢華！這8個小物一定要擁有，滿滿儀式感當然療癒

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

《夏娃》徐睿知演復仇女照樣優雅　靠這3秘訣讓男主角淪陷

3款夏季必學的編髮造型　超簡單3步驟就擁有時髦感 撩人於無形！精選10款神級香水　清新、典雅是夏季女性最佳代名詞 Jessica肌膚白皙必喝的兩種飲料！難怪肌膚掐得出水、上妝也服貼 超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」 包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則 阿湯哥女兒「舒莉克魯斯」神似媽媽！從小美到大根本「人間洋娃娃」 第一眼看到的是美女還是樹？秒測你是理性腦或是感性腦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面