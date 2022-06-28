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凱特布蘭琪微露溝搭LV珠寶　優雅霸氣女神笑納代言

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▲▼ LV 凱特布蘭琪 。（圖／公關照）

▲LV宣布凱特布蘭琪為品牌最新代言人。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

澳洲女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）演技出色，不僅是影史上擁有奧斯卡最佳女主角和女配角獎殊榮的7位演員之一，也橫掃金球獎、美國演員工會獎、英國電影學院獎主角和配角獎；戲外她也是時尚資優生，百變造型總能成功贏得目光，過往她在紅毯上常穿Giorgio Armani禮服，現在可能要改穿LV（Louis Vuitton，路易威登）了，今她正式成為LV服裝與珠寶代言人，第一波形象照她微露事業線搭配高級珠寶系列入鏡，展現優雅又霸氣的女神氣勢。

▲▼ LV 凱特布蘭琪 。（圖／公關照）

▲凱特布蘭琪造型百變，曾穿Giorgio Armani敞胸禮服走紅毯。（圖／翻攝cate_blanchettofficial IG）

凱特布蘭琪與LV的合作有跡可循，日前她擔任LVMH集團發掘與支持新銳時尚設計師的LVMH Prize頒獎典禮，她身穿俐落的LV亮片褲裝登場，並與LVMH集團執行長Bernard Arnault、時尚設計師Stella McCartney、LV女裝設計師Nicolas Ghesquiere等一起玩自拍，完全融入時尚大家庭。

▲▼ LV 凱特布蘭琪 。（圖／公關照）

▲凱特布蘭琪日前參加LVMH Prize新銳設計師獎典禮時，穿LV新裝亮相。（圖／翻攝cate_blanchettofficial IG）

LV今發布凱特布蘭琪代言的第一波形象照，由攝影師Sølve Sundsbø掌鏡，捕捉她佩戴最新高級珠寶Spirit系列的迷人魅力，她表示：「我非常興奮有這個機會能與路易威登合作，一個擁有強大文化影響力的標誌性時裝品牌。能夠佩戴由Francesca Amfitheatrof設計的華麗作品備感榮幸，而且Nicolas Ghesquiere長久以來也都令我驚豔且激勵著我。」

▲▼ LV 凱特布蘭琪 。（圖／公關照）

▲凱特布蘭琪佩戴LV高級珠寶Spirit系列項鍊，優雅又霸氣。（圖／LV提供，以下同）

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