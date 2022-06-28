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韓國星巴克推「露營系列」燒翻！手提冰桶、木質托盤餐具組都超實用

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記者王則絲／綜合報導

夏天出遊除了可以到海邊享受陽光沙灘，近幾年「露營」也相當盛行，前往涼涼的山中避暑，在大自然的聲音氣味中入睡、清醒，是遠離塵囂放鬆身心的好選擇。近日韓國星巴克推出夏季新一波新品，透過「夏日野營」主題帶來許多品項，其中清爽可愛的手提冰桶、繽紛的露營杯、還有托盤餐具⋯⋯都被民眾們瘋狂橫掃。

▲韓國星巴克。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲韓國星巴克推出最新一波夏日新品。（圖／翻攝自小紅書）

近幾個月許多國家陸續解禁，明星們重啟了飛來飛去的行程，民眾們想要旅行的心已經抵擋不住了！韓國星巴克繼上回推出旅行系列，帶來旅行收納包等小物後，近日又推出了夏日野營系列新品，其中包含許多戶外露營時可以使用的杯子或用品，讓喜歡露營的朋友們超心動。

▲韓國星巴克。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲韓國星巴克「手提冰桶」。（圖／翻攝自小紅書）

像是這款「手提冰桶」，透明外型以黃色條紋裝飾，裝入冰塊視覺上感覺特別沁涼，放在桌上隨時能替飲料加冰；「漸層玻璃水桶」外型很有質感，就算只是裝水也能有漂亮的漸層效果，感覺就像在咖啡廳一樣。這兩款不管在露營或是家中都很實用。

▲韓國星巴克。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲韓國星巴克「漸層玻璃水桶」。（圖／翻攝自小紅書）

和三五好友一起露營再快樂不過，這次韓國星巴克還有推出一款「露營杯組」，由綠紅藍黃四個顏色一組的塑膠杯，最適合在露營時和朋友們一起使用；另外，「托盤餐具組」也立刻吸引到大家注意，木質的圓形托盤裡有鐵板與叉子的組合，上頭不只能盛裝食物，也能當作簡易的料理砧板。

▲韓國星巴克。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲韓國星巴克。（圖／翻攝自IG、小紅書）

▲露營杯組、餐具脫盤組。（圖／翻攝自小紅書）

關鍵字：

韓國星巴克, 星巴克, 夏日, 露營系列, 冰桶, 玻璃水桶, 餐具, 托盤

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