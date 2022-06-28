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一片三效！5款超強面膜新品　張景嵐款全能面膜未上市先轟動

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▲▼ 面膜新品盤點 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲護膚快速有感的面膜是許多人愛用的保養必備品。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　

肌膚乾燥暗沈、好粗糙時，是不是就想敷上一片面膜，為肌膚快速「進補」，恢復好狀態？近來就有不少人氣、口碑兼具的超強面膜新作登場，從保濕舒緩、美白透亮到清潔型泥膜都有，藝人張景嵐推出的全能面膜也是一上市就大獲好評，快來為你的面膜庫挑選新成員。

▲▼面膜新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲menomeno Fm全能修護面膜，27ml x 5片/盒，NT$799。

藝人張景嵐創辦全新減法保養品牌「menomeno」，首波推出潔面露和面膜2款產品，其中「Fm全能修護面膜」採常用於私密保養的「高%數保濕劑」替代防腐成份，搭配進口日本棉籽絨纖維面膜布，可鎖住滿滿精華並完整導入肌膚，溫和保濕修護，敏弱肌與孕婦也可安心使用。

▲▼面膜新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲肌研 光透潤血色感保濕面膜，7片，NT$399。

肌研「光透潤血色感面膜系列」嚴選維他命B12精華和經典玻尿酸保濕成分，針對疲憊的暗沉蠟黃肌膚深入修護，同時搭配柔軟親膚的服貼面膜布，幫助保養精華直達肌底，賦予肌膚水潤光澤，再現白裡透紅的健康好氣色，全系列共有「彈潤修護」、「水潤保濕」、「煥白透亮」3款。

▲▼面膜新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲東森自然美 BIO UP日本黃金麴酒粕微脂面膜，25ml x 5片/盒，NT$1,680。

以清酒粕美肌成分結合專利成分HS2超進化激彈因子，並搭配親膚的海藻纖維面膜布，讓每一滴精華能緊密貼合肌膚，「微脂囊凝縮精華」濃縮各種活性精華成分，能為肌膚補水保濕、澎彈緊緻、勻亮嫩白，一片三效更縮時保養。

▲▼面膜新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）▲唯有機 甜橙淨白極光面膜，NT$300。

以98%的高比例天然成分打造，蘊含7種來自阿爾卑斯山的有機晶亮植萃精華及多重珍稀花萃成分，可提亮肌膚光澤、淡化斑點並均勻膚色，同時添加有有機洋甘菊及神聖藻萃取，賦予肌膚自然透亮同時保濕舒緩、修護曬後肌膚。

▲▼面膜新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Dr.Jart+ 毛孔柔焦淨化泥面膜，5片，NT$800。

Dr.Jart+「毛孔柔焦系列」採用溫和低敏性果酸PHA，敏弱肌也可安心使用，其中「毛孔柔焦淨化泥面膜」是特殊片狀泥面膜，免塗抹使用上更方便，添加綠泥, 海鹽及PHA，能溫和煥膚、深層清潔毛孔、細緻肌理、潤澤肌膚並降低毛孔能見度。

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關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 敷臉, 新品, Dr.Jart+, 唯有機, BIO UP, 東森自然美, 肌研, menomeno

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