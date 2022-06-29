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試・開箱／夏季「抗汗粉底」讓妳24H都美豔！不脫妝、少出油一整天都乾爽

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記者李薇／台北報導

夏季粉底液應該全面換成更加抗汗、抗油的單品，最近就有不少美妝品牌都推出厲害的粉底液，而且有些更是之前就賣很好，現在配方全面升級的單品，當然只會更加厲害，夏季爆汗都不會脫妝，當然要入手。

＃YSL 恆久完美無瑕持妝粉底，25ML、售價2,600元

▲ysl,sisley,i`m meme,媚比琳,東森自然美,粉底,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

2017年上市就立刻掀起持妝粉底旋風的「恆久完美無瑕持妝粉底」，在2022年7月進行了全面的升級，妝感是更加輕盈的，但同時又擁有一定的遮瑕效果，在持妝度上更是再度進化，可以維持一整天的完美妝效。

＃sisley 輕裸水感精華粉底液，30ml、售價2800元

▲ysl,sisley,i`m meme,媚比琳,東森自然美,粉底,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

「植物美容學」專家sisley推出輕裸水感精華粉底液，清爽的液態質地，一抹就有細緻的妝感，打造出輕透又有自然光澤的肌膚妝效，打造出會呼吸的底妝，不怕夏季悶熱潮濕，一碰到它就自然乾爽，同時擁有天然植萃保養成分，上妝同時兼顧保養，一舉兩得。

＃I’M MEME 我愛零暗沉奶霧持久粉底液，50ml、售價590元

▲ysl,sisley,i`m meme,媚比琳,東森自然美,粉底,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

向來以可愛活潑形象，深受粉絲歡迎的I’M MEME，這次再度推出超級可愛的粉底液系列，小奶瓶的設計真的非常萌，拿在手上上妝，都可以呈現出迷人的俏皮風格，質地輕盈、無粉感，可以打造出細緻完美的肌膚妝效，疊擦還可以直接取代遮瑕，打造奶油霧光肌。

＃媚比琳 FIT ME反孔特霧粉底液 全新升級PRO版，30ml、售價469元

▲ysl,sisley,i`m meme,媚比琳,東森自然美,粉底,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

媚比琳旗下的FIT ME反孔特霧粉底液系列，早就是家喻戶曉的神級單品，幾乎每個女孩都要擁有一罐，最近再度推出升級版，擁有超強粉體可以8倍吸油不吸水，持久度更進化，可以維持一整天的乾爽淨透，當然是人人必備。

＃東森自然美 BIO UP玫瑰膠原超防護粉底精萃，35ml、活動優惠價1080元

▲ysl,sisley,i`m meme,媚比琳,東森自然美,粉底,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

BIO UP玫瑰膠原超防護粉底精萃蘊含大馬士革玫瑰菁純與海洋膠原能量等珍稀保養成分，讓上妝同時養出好膚質，細緻的粉底一推抹開，就像是奶油在肌膚化開一樣，同時又有良好的遮瑕度，一抹就可以完成遮瑕、上妝，當然是夏季必備。

關鍵字：

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