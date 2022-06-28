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比敷面膜更安心！夏季「花水濕敷」正夯，幫肌膚降溫又提亮

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▲▼花水盤點。（圖／品牌提供）

▲夏季聰明敷花水，幫肌膚降溫又補水。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

即將邁入盛夏，長時間佩戴口罩總讓肌膚喘不過氣，比起面膜保養，濕敷花水比起來相對溫和，使用起來更清爽安心，水感降溫不僅沁涼舒心，更能針對膚況對症下藥，讓肌膚越敷越水亮。

▲▼花水盤點。（圖／品牌提供）

台灣人酷愛敷面膜，但若是天天敷，面膜中複雜的保養成分，恐導致肌膚敏感不適，這時選擇單一無添加的純露花水，敷起來更安心，選擇溫和花水來濕敷，幫助改善膚況，安然度過炎熱夏季。為此Melvita祭出人氣花粹任2件85折，會員8折，再贈濕敷專用棉，讓你敷好敷滿。

▲▼花水濕敷。（圖／品牌提供）

▲ Melvita 薰衣草花粹，200ml，1,080元。

濃度特高的法國有機薰衣草花水，以法國七月有機薰衣草蒸餾而成，具有極佳的淨化平衡功效，調理皮膚油脂分泌，即時為肌膚降溫，同時補充肌膚水分，特別適合一般至油性肌膚。

▲▼花水盤點。（圖／品牌提供）

▲香緹卡 花妍亮晶精萃露，100ml，2,800元。

以純淨玫瑰花水為基底，搭配獨家三酸晶亮複方，能有效平衡油脂，促進角質，並預防暗瘡，有效安撫鬧情緒的肌膚，同時實現晶亮平滑、毛孔細緻等美肌效果。

▲▼花水盤點。（圖／品牌提供）

▲OUI ORGANIC 唯有機 玫瑰天竺葵純露花水，200ml，1,250元。

採用來自馬達加斯加的有機香葉天竺葵，以單一蒸餾法蒸餾而成，花瓣由人工採摘後以純淨度高達99%的淨水於蒸餾器中提煉出精油與純露花水，有機成分高達98%，具有極佳的安撫鎮定及保濕功效，非常適合曬後舒緩鎮定肌膚。

關鍵字：

花水濕敷, 夏季保養

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