kafeD進駐101打造全台最高咖啡廳　觀景台推夏令營吸家庭客

▲熱門咖啡店kafeD從7／1起進駐台北101觀景台。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

6月起逛街、出遊民眾持續回流，加上即將邁入暑假，台北101觀景台以「法國夢想假期」為主題，打造一系列情境式體驗，並引進台中熱門咖啡店「kafeD」進駐89樓，打造開放式通透設計的咖啡席坐，獨家推出虹吸式咖啡品項，要民眾搭配雲端一般的窗景細細品嚐。

台北101針對暑假期間，推出結合文化、藝術、教育與娛樂的暑期競賽與活動，從7／1至8／14期間，推出《雲端上的異想城市創意繪畫比賽》，讓參賽者從觀景台用畫筆描繪風景投件，台北101將於8月底評選作品，不分年齡組別，報名費399元，最高可獲得2萬元獎金。

此外也與法國文化協會合作，於今年暑假每周六下午13:30以及15:00，舉辦親子活動《雲端上的法式故事營》，由台灣法國文化協會以及台北101觀景台的故事姊姊雙搭檔，引領小朋友進行搭配簡單的歌曲、小遊戲、藝術手作等體驗活動，讓小朋友上觀景台不止看風景；傍晚則有「momo mini雲端親子電影院」，有超過20部國際兒童影展動畫，在每周五、六、日的傍晚17：30至18：30播映。

熱門咖啡店kafeD，也將於7／1起進駐台北101觀景台，成為全台最高咖啡店，主打獨家的虹吸式咖啡，與新光三越A8美食街的手沖方式做區隔，口味上更加濃郁，於12／31前購買觀景台門票時，即可獲得100元限定套餐組合抵用券。7／7起觀景台還有《KADO KADO雞蛋糕》開幕，讓參觀民眾有更多選擇。

近期新光三越信義新天地A11信義劇場，也正舉辦以暗黑奇幻戰鬥漫畫《進擊的巨人》為主題的「進擊的巨人展FINAL ver. TAIWAN」，共有８大主題展區，主打採用多重的螢幕視覺呈現展覽效果，讓人身歷其境感受作品的歷史與世界觀，讓參觀者有沈浸式的體驗，展期至8／21，單人票售價280元起。