RIMOWA祭出薰衣草紫、檸檬黃絕美新色　原來「維修中心」裡長這樣！

記者王則絲／台北報導

德國精品行李箱品牌RIMOWA每一季度都會透過新色調，帶領大家遊歷不同國家的景色風光，今夏RIMOWA祭出大膽可愛的新色薰衣草紫與檸檬黃，則是將視角拉到了法國普羅旺斯的艷陽夏季。隨著各國機場逐漸熱鬧，RIMOWA位於台北內湖的顧客服務中心也開始繁忙起來，今天《ET FASHION》就來帶大家一窺內部不為人知的行李箱維修大小事。

▲RIMOWA推出全新色調薰衣草紫與檸檬黃。（圖／品牌提供）



RIMOWA的Essential聚碳酸脂行李箱系列，在每季都會換上奪目的新顏色，讓人們永遠都有最新、最in的款式可挑選。今夏RIMOWA來到法國南部的普羅旺斯取景，氣候怡人並陽光普照的普羅旺斯，擁有富饒的土地，豐富的作物與自然景觀總令觀光客們著迷，當地夏季知名的薰衣草田，以及南法盛產的檸檬，便成為RIMOWA本季的色調主角：「Lavande」薰衣草紫與「Citron」檸檬黃。

▲RIMOWA推出全新色調薰衣草紫與檸檬黃。（圖／品牌提供）



全新顏色薰衣草紫與檸檬黃除了運用在Essential系列的三個尺寸行李箱Cabin、Check-in L與Trunk Plus，也套用於Never Still系列的手袋上頭，除此之外，Personal Cross-body行李箱小包也帶來了薰衣草紫色款式，且是亞太地區限定推出。

隨著各國民眾們越趨頻繁來往國界，台灣也有越來越多民眾拿著自家的RIMOWA行李箱來到維修中心，來替出國做準備，今天《ET FASHION》就來帶大家一窺平常不開放給外人進出的「顧客服務中心」。

▲RIMOWA顧客服務中心，專門接受行李箱維修服務。（圖／品牌提供）



RIMOWA的獨立顧客服務中心在全球僅有19間，而台北內湖這間就是其中一間，一進門會看到貴賓等待區、商品檢測區以及商品維修區，維修區中有好幾個工作台與器具，以及多達數百種的零件。中心內所使用的零件全是德國進口，連工具也都是統一規格，維修師傅則都是有經過專業考核訓練的。

▲RIMOWA顧客服務中心裡可以看到師傅們維修的工作台，以及超越數百種的零件。（圖／記者王則絲攝）



顧客服務中心的Jerry分享，最常見的維修項目就是輪子、提把、密碼鎖以及拉桿，維修較為簡單方便，不過像是箱身的凹陷或破損，對他們來說就是比較困難回復的難，他們提供維修的宗旨在於恢復其功能性，但是外觀上的痕跡他們便不會處理，因為這也是顧客在旅行時所創造的回憶之一。

▲LOUIS VUITTON全新Rolling Luggage拉桿行李箱系列。（圖／品牌提供）



精品界旅行箱中，LOUIS VUITTON（路易威登）也佔有一席之地，近日品牌再度找來熟識的工業設計師Marc Newson推出「Rolling Luggage」拉桿行李箱新系列，重新設計Pégase款式，採用航空航太領域的鋁合金材質，打造出極為纖細的管材，減少箱內的突出部分，擁有更大的內部置物收納空間，為秉持路易威登的品牌視覺元素，Pégase採用不退流行的 Monogram、Monogram Eclipse、Damier Graphite 和 Taiga 皮革。