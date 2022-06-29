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YG明星彩妝師曝「化妝新手沒必要的4步驟」　雙色粉底容易顯髒

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▲▼ YG彩妝師揭新手沒必要4步驟。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有些化妝步驟對新手來說難掌握，小心反而破壞妝容。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@moeka_nozaki）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

許多化妝新手都喜歡跟著美妝部落客、KOL學習化妝手法，但小心有些化妝步驟對新手來說，不僅難以操作，可能反而讓妝容更粗糙，甚至顯髒、翻車！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就指出有4個化妝步驟，對新手來很沒必要，手法不好掌控，小心弄巧成拙。

▲▼ YG彩妝師揭新手沒必要4步驟 。（圖／翻攝小紅書）

1.過度妝前保養

妝前保養用護膚品層層疊加，不僅相互搓泥，還讓粉底難以緊密服貼。朴東民表示，新手妝前更要精簡護膚，油皮人可以用清爽的化妝水疊加清爽的乳液；乾性肌則可以直接噴保濕噴霧，在濕潤的狀態下，疊加一個合適的面霜就可以了。

▲▼ YG彩妝師揭新手沒必要4步驟 。（圖／翻攝小紅書）

2.校色遮瑕盤

朴東民表示，用彩色遮瑕盤矯正膚色，對化妝小白來說真的不太合適，新手很難掌握顏色的搭配和用量，用量少了，瑕疵遮不住；用量多了，粉底又蓋不住。

建議彩妝新手可以選擇像是IPSA三色遮瑕盤這種膚色遮瑕產品就好，底妝前用橘色遮瑕膏遮黑眼圈，上底妝後用亮色遮瑕膏提亮淚溝、法令紋，斑點、痘印則用深一色的遮瑕膏就能遮住，而弱勢瑕疵不多的人就建議直接跳過這一步。

▲▼ YG彩妝師揭新手沒必要4步驟 。（圖／翻攝小紅書）

▲▼ YG彩妝師揭新手沒必要4步驟 。（圖／翻攝小紅書）

3.用雙色粉底液

不少化妝師會用深色粉底塗在外輪廓，淺色粉底在面中提亮，但是化妝新手的暈染手法一不對，反而會讓底妝顯髒。

朴東民建議新手直接用氣墊粉餅，先上在皮膚組織較厚的V區，沿著V區線用快速輕拍的方式，將餘粉向內再向外拍開，這樣內外輪廓會形成自然明暗交界，一樣會有立體感。

▲▼ YG彩妝師揭新手沒必要4步驟 。（圖／翻攝小紅書）

▲▼ YG彩妝師揭新手沒必要4步驟 。（圖／翻攝小紅書）

4.眼線液畫下睫毛

新手小白想學美妝博主用眼線化出下睫毛，很容易翻車。朴東民建議，用刷子沾取蜜粉撲在臥蠶上，再用螺旋刷沾取蜜粉刷下睫毛，幫助保持睫毛乾爽、不易暈染，接著用一張紙墊在臥蠶上、露出下睫毛根部，用睫毛膏豎直著去刷，既不會刷到下眼皮，下睫毛也能刷得根根分明。

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 新手, 步驟, 技巧

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