亮・珠寶／婚戒走出「安全牌」框架　摩登設計取勝

▲模特兒佩戴Pierre Arpels Heure d'Ici & Heure d'Ailleurs腕錶、Toujours Signature Etoiles婚戒及Perlée sweet clovers手鐲。（圖／梵克雅寶提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

見證情人一生一世幸福戀情的結婚對戒、定情單鑽戒，一般而言以簡潔俐落的風格最受新人歡迎，但今年各大珠寶品牌不約而同加入摩登元素，走出「安全牌」框架，而以設計感取勝，更能彰顯佩戴者與眾不同的好品味。

▲梵克雅寶Toujours Signature Etoiles婚戒4毫米玫瑰金鑲鑽款（左）57,500元，3毫米玫瑰金鑲鑽款51,500元。

時尚結婚對戒

多數新人會選擇素面貴金屬的結婚對戒，或是選擇同系列一款鑲鑽而另一款未鑲鑽款式，其實除了簡單大方的設計，也有不少「變化款」。法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）於玫瑰金Toujours Signature Etoiles婚戒上，銘刻優美字體的品牌名，並點綴美鑽增添亮點；海瑞溫斯頓（Harry Winston）最新Infinite婚戒則以鉑金打造而成，為層次線條的5.5毫米寬版戒，可與鑲一圈鑽的戒指配成對。

▲海瑞溫斯頓推出全新Infinite婚戒（右二），可與鑲鑽款配成對。（圖／海瑞溫斯頓提供）



▲Boucheron Facette系列鉑金結婚對戒，經過拋光、雕刻和切割展現如鏡面般的效果。（圖／Boucheron提供）



Boucheron（寶詩龍）則為喜愛個性設計的新人，創作具鏡面效果的Facette系列鉑金戒指，經過拋光、雕刻和切割的鋒利切面與美鑽好似玩光影遊戲，備有全鑲鑽的華麗款式。

▲De Beers DB Classic系列圓形明亮式鑽石密釘鑲粉紅鑽戒（左）與戒環密鑲黃鑽戒。（圖／De Beers提供）

不平凡訂婚戒

以單顆美鑽套牢另外一半，圓鑽、素面戒環是多數人的第一選擇，但今年De Beers提供了更豐富的選擇，經典的DB Classic鑽戒的主石白鑽改搭鑲嵌粉紅鑽或黃鑽的戒環，是令人驚喜的色彩組合；而單鑽戒也能玩疊戴，發表皇冠造型的Dewdrop鑽戒，美鑽如露珠般垂墜的戒指可單戴亦可與品牌單鑽戒層疊搭配。

▲De Beers Dewdrop皇冠式戒可層疊搭配DB Classic圓形明亮式鑽戒，單個皇冠戒112,000元。

巴黎知名的星辰廣場（Place de l'Etoile）則啟發Boucheron創作，從廣場中心其幅散的12 條大道猶如拱著主鑽，催生出Etoile de Paris單鑽戒，0.3克拉起跳的主鑽延伸出精緻網格，一路延伸至戒指的外緣，每個刻面皆鋪鑲鑽石，耀眼奪目，更可貴是使用100% 負責任及可追溯黃金打造，實踐永續目標。

▲Boucheron靈感來自星辰廣場及其幅散12 條大道的Etoile de Paris系列戒指。

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