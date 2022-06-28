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香蕉也入列！營養師曝「好眠食物」，讓你一覺到天亮

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▲▼好眠食物。（圖／Unsplash）

▲多補充香蕉，幫助夜晚好入眠。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

早點睡對身體好，長大才知道睡眠對健康的重要，長期睡不好，會增加罹患高血壓、心血管病、糖尿病、憂鬱和肥胖的風險，更會讓讓人易怒煩躁，營養師余朱青建議，若有睡眠困擾，可以多吃一些幫助睡眠的天然食物，提升睡眠品質。

現代人大多有想睡睡不著，或睡了一直醒的問題，營養師余朱青建議攝取像是含有礦物質鎂、鈣的食物，像是深綠色蔬菜、南瓜籽、芝蔴、小魚乾、牛奶、香蕉、堅果等。

她分享鎂有調節神經細胞與肌肉收縮的功能，能安定情緒、消除焦慮，還可以提升血清褪黑激素，並降低有壓力賀爾蒙之稱的皮質醇，可以幫助提升睡眠品質。

▲▼好眠食物。（圖／Unsplash）

鈣則能強化神經系統，可以穩定情緒、放鬆肌肉和消除緊張感，另外鉀也能維護心跳規律跳動和神經健康，幫助增進睡眠且減少夜間起床次數，新鮮蔬菜中像是瓜類、奇異果、花椰菜、黑棗等都富鉀含鉀。

營養師也分享，除了攝取以上礦物質外，維生素B群及色胺酸以及含有GABA（γ-氨基丁酸）的食物也有益處，維生素B群能維持神經系統穩定，有安定情緒的功能，除了可幫助睡眠，也可減少白天嗜睡與疲倦，還有消除煩躁與不安的功能。

▲▼好眠食物。（圖／Unsplash）

不只從飲食，藉由運動流汗幫助睡眠，而她也提點大家像是容易造成脹氣的食物，像是咖啡因、黑巧克力、含酒精飲品、加工肉品、或高脂肪的食物，睡前就要盡量避免食用，以免營養睡眠。

▲▼好眠食物。（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

好眠, 睡眠, 提升睡眠品質

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