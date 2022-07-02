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4款動物公仔新品快來扭！氣噗噗動物第二彈更鬧、穿水果裝的刺蝟太Ｑ

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文／妞新聞

玩具、公仔控妞妞注意啦～繼之前介紹過搞怪的「吉娃娃扭蛋」、搗蛋柴柴「柴犬屁孩日常扭蛋」、人氣動畫《間諜家家酒》5款安妮亞超萌公仔周邊，以及可愛的「三眼怪變身派對」公仔第三彈後，最近妞編輯又發現一波可愛到不行的可愛動物系列公仔要攻佔錢包＆房間啦（笑），一起來看看吧！（抓緊錢包）

人氣動物公仔推薦

1.朝隈俊男「氣噗噗動物2」（氣噗噗プンプンだよ!）

售價：230元／單抽，NT$1,380 元／六入中盒

擅長讓動物擬人化的動物原型師朝隈俊男又推出新品啦！繼上一次氣噗噗動物推出第一彈的綿羊、大猩猩、小熊貓等造型後，第二彈緊接著登場（登登登登～），這次一樣有5種造型加上一款色違版，每一款動物也都會各自搭配一樣小動物或小道具，究竟有哪些動物在森氣氣呢？

「哼！雖然我會下蛋跟哺乳，但這根本是別人家的小孩吧？？我又不是保姆」無奈的鴨嘴獸托著手上的雛雞，人類真的是不要鬧喔！隔壁的巴哥怎麼了？為什麼嘟著一張臉？（這樣皺紋會更多耶⋯⋯喂～）原來是給的骨頭太少啦，好的好的小的馬上去補您別生氣呀。

刺蝟和無尾熊是這次妞編輯最喜歡的2款！對於把刺蝟跟刷子搭配成一組的人類，刺蝟先生當然要氣噗噗啦～無尾熊的生氣理由則是讓人大爆笑，妞妞們看出和無尾熊搭配的咖啡色動物是袋熊娃娃嗎？人家明明是不同種類的生物，不要亂湊對啦（笑）。

▲朝隈俊男「氣噗噗動物」公仔第二彈（圖／研達國際

最後則是感覺性格很穩重的大鱷龜，怎麼也在生氣？原來是給的魚魚太小啦！大鱷龜的咬合力可是排名進世界TOP10的哦，和鱷魚、獅子有得比，給牠這麼小的魚會害牠咬到舌頭啦～這次的5+1款中還會有一款色違版，就是大鱷龜唷，不知道會是什麼顏色的呢？

2.罐頭豬LuLu 玩轉西遊系列

NT$360 元／單盒，2880元／一中盒（8常規款＋1特別款1隱藏款）

▲罐頭豬LULU公仔推出《西遊記》系列。（圖／IG@luluthepiggy_official）

可愛爆擊罐頭豬LULU繼之前化身小雪豬、薑餅豬的聖誕小鎮系列、在海灘堆沙堡、衝浪、跳草裙舞的夏日系列後，最新挑戰是LULU豬要出演《西遊記》啦！這次也將自己的可愛光芒開到最大，有史以來最萌的唐三藏、孫悟空、沙悟淨、鐵扇公主、牛魔王、紅孩兒，當然還有豬豬本人「豬八戒」啦～（本色出演？？？XD），還有特別款的XL哪吒、和美猴王版本的LULU豬哦～

3.雕刻動物園2

NT$600元／一套5款

▲雕刻動物園公仔第二彈。（圖／IG@partnertoys4）

接下來要介紹的第3款，則是由夥伴玩具和想作室木雕動物一起推出的「雕刻動物園2」，之前第一彈時出過小狐狸、小熊、羊駝等動物，第二彈一樣以溫暖的木作手感帶來全新的5隻小動物，妞編輯最喜歡眼神死的面癱藏狐啦！（完全就是週一上班厭世的我啊！），另外在小細節處也很用心，迷人的科基屁屁還有把鈴鐺做出來（笑歪），有收藏第一彈的妞妞，第二彈絕對也要帶回家的吧！

4.水果刺蝟系列 2.0

NT$720元／一組6入

▲水果刺蝟公仔。（圖／Jinmart

被⋯⋯被萌暈了！穿上水果裝的刺蝟會不會太Ｑ，這次第二彈帶來香蕉、哈密瓜、草莓、葡萄等6隻可愛刺蝟。除了身穿水果衣以外，手上還拿著水果「啊姆啊姆」地吃著（好喜歡楊桃特別切成星星形狀這種小細節），吃到臉頰鼓鼓起來的模樣光看著就療癒呀。

看完以上四款近期的動物公仔新品，玩具控妞妞們對哪一隻最無法抗拒呢？目前這4個系列都已經開賣或開始預購，趕快帶他們回家讓書桌or辦公桌更可愛吧！下次還想看妞編輯介紹哪些可愛玩具／扭蛋／公仔的話，歡迎留言讓我知道哦～

【延伸閱讀】

把嘲諷呵臉安妮亞帶回家！5款《間諜家家酒》安妮亞超萌周邊，換臉、掌心公仔都要收藏

一連串的搗蛋柴柴！日本推出「柴犬屁孩日常扭蛋」搞砸你的生活，柴柴：本汪94要耍屁

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 玩具, 公仔, 朝隈俊男

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