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10本7月號日雜附錄推薦！Netflix迷你LED燈、SNOOPY保冷購物袋超可愛

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文／妞新聞

隨著夏天的到來，就表示2022年已經過了快一半啦～面對炎熱的天氣也要打扮得漂亮！妞編輯這次精選的「10本7月號日雜」中，各本內容都收錄了滿滿的夏日特輯，妞妞們準備好了嗎？

7月號日雜推薦1：自然生活風格服飾圖鑑

本期的《自然生活風格服飾圖鑑》收錄了各式從初夏到夏天的涼爽穿搭！另外還特別介紹了「蕾絲馬甲背心」及「棉麻西裝外套」的穿搭法，讓你的夏天一點也不單調～附錄送出「MOOMIN慕敏家族小不點收納式波士頓包」，不只擁有超大容量，還可摺疊隨身攜帶，外加能夠放置小物的前口袋，真的好方便！

7月號日雜推薦2：steady

本期的《steady》收錄了「夏季美妝特輯」，更介紹了吹風機的正確用法，以及可讓頭髮更佳柔順蓬鬆的美髮產品，讓你不再擔心因梅雨季而毛躁、扁塌的頭髮！附錄特別送上「SNOOPY夏日收納包」，印有衝浪板和SNOOPY圖案的透明背景，充滿了夏天的氣息，也可以直接看到內容物，拿取物品也非常便利～

7月號日雜推薦3：cookpad plus

炎炎夏日吃什麼都沒有胃口嗎？本期的《cookpad plus》收錄了夏季蔬菜的美味料理方法，另外還有沙拉、辣味咖哩食譜、居家可愛聖代等食譜喔～附錄送出「SNOOPY保冷購物袋」，SNOOPY配上粉紅色是不是格外可愛呢？不只容量夠大，袋口也增加了拉鍊的設計，還可摺疊收納，實用性超高！

7月號日雜推薦4：IN RED

本期的《IN RED》收錄了「平價品牌的時尚特輯」！以平價品牌的新品，打造夏季單品的重複穿搭，並挑戰以日幣一萬元（約新台幣2,207元）的預算，穿出今夏日的最新風格！附錄送上「SHIPS風琴式卡片收納錢包」，除了可180度完全攤平展開之外，還有15個卡片夾層以及可裝零錢拉鍊口袋，條紋圖案更有著夏日的清爽感，是不是必收～ 

7月號日雜推薦5：SWEET

本期的《SWEET》收錄了「SWEET模特兒特輯」，從服裝、美容、飲食、興趣等等，大方公開模特兒們私生活的樣貌，更有演員川口春奈的夏日時尚物語喔！附錄特別送出「MOOMIN慕敏家族圖案收納包」，粉紅色包包搭配身穿泳裝的角色印花，充滿了夏日的度假風格，適合收納日常美妝品和隨身小物，真的好可愛～ 

7月號日雜推薦6：GLOW

潮濕的梅雨季節，還在煩惱該怎麼穿？本期的《GLOW》收錄梅雨季的必備單品，包括雨鞋、雨衣以及涼爽又有時尚感的棉麻衣服、亮色系橡膠涼鞋，並公開對抗梅雨季的居家生活小撇步！附錄送出「Le CreusetＸ米奇保冷袋」，擁有可以放入1.5L寶特瓶的超大容量，手提或放在自行車的置物籃裡都非常方便呢！

7月號日雜推薦7：MONO MASTER

喜歡潮鞋的妞妞絕對不能錯過！本期的《MONO MASTER》收錄了「最新運動鞋特輯」，包括正值週年紀念的話題款、人氣品牌的熱門款等，嚴選的優質清單！附錄送上「URBAN RESEARCH卡片收納薄長夾」，有著適合春夏氣息的淺色調，最多可收納16張卡片、拉鍊夾層，是一款簡單大方的輕薄長夾

7月號日雜推薦8：VOCE

隨著氣溫上升，裸露肌膚的機會也跟著大大增加！本期的《VOCE》也特別收錄「自宅鍛鍊最新特輯」，由多位專家傳授的瘦身技巧，以及雕塑身材的DIY按摩術，更公開美味的減肥料理食譜。附錄送上「FEMMUE面膜護膚組」，包括導入美容液、面膜、維他命C乳霜，讓你在夏天也不忘好好保養一番！

7月號日雜推薦9：MAQUIA

本期《MAQUIA》收錄的「最新平價彩妝特輯」，要教你如何精打細算，選擇不僅跟得上流行時尚，實際使用起來也非常滿意的平價彩妝，更公開由美容專家票選的2022平價美妝大賞喔～附錄送出「理膚寶水防曬試用組」和「KANEBO試用組」，包括防曬乳、化妝水、日用乳液兼妝前乳、夜用乳液兼面膜，這個附錄實在是太豪華了～

7月號日雜推薦10：smart

7月號日雜附錄推薦：Netflix迷你LED燈、SNOOPY保冷購物袋超可愛！

本期的《smart》特別收錄了日本踢拳選手那須川天心和武尊的時尚穿搭，還有多個夏季男性的穿搭和配件的使用技巧，妞妞們學起來也可以幫男朋友做搭配喔！附錄更送上「Netflix迷你LED燈」，經典的Netflix LOGO看起來俐落又時尚，不只可以帶去露營，放在房間也能為居家生活增添不一樣的氣氛，快來把它回家！

以上的10本7月號日雜，妞妞們最喜歡哪一本呢？妞編輯私心推薦卡片收納錢包喔～

Source：博客來

【延伸閱讀】

6月號日雜附錄推薦：miffy米飛兔托特包、迪士尼公主環保購物袋必收！

《櫻桃魔法》《間諜家家酒》我全都要！博客來MOOK 20週年慶必買推薦「這本」！

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 日雜, 附錄

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