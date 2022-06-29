賽琳娜不慎擠出腰間肉與小圓肚　轉側面洩驚人上圍辣翻！

記者王則絲／外電報導

歌壇小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）27日於美國洛杉磯，出席偵探喜劇《破案三人行》（Only Murders in the Building）第二季首映活動，她穿著一身銀色禮服閃亮現身，被網友們發現，腰間鏤空的設計讓她的小肉肉不慎擠出，不過瑕不掩瑜，轉到側面豐滿上圍立刻顯現，十分性感火辣，整體狀態依然是非常好。

▲賽琳娜戈梅茲出席活動最新造型。（圖／達志影像）



賽琳娜戈梅茲於首映會上穿著MICHAEL KORS的銀色亮片長禮服、踩著Jimmy Choo的繫帶高跟鞋，上半身採用不對稱的袖子設計，露出一側手臂，另一側的腰間則做了心機鏤空，並讓裙襬開衩到大腿根部的位置，雖然布料很多卻是強調性感的一套服裝。

從現場照可以發現，在這身造型下賽琳娜不慎勒出了腰間的小肉肉，在亮片的光澤下也更顯得小腹微凸，不過當賽琳娜轉到側面，胸前豐滿的上圍令人吃驚，包得緊緊但是十分火辣，有些網友認為：「她可以選一套更好的裙子」、「這件裙子並不適合她」，但更多的粉絲認為賽琳娜現在的狀態特別健康好看，有點圓潤的體態反而更棒，大讚她：「賽琳娜是天使」、「永遠都這麼美」、「閃閃發光美翻了！」

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