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油肌必備！夏日「控油保濕」盤點，一抹清爽無負擔

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▲▼ 油肌必備！夏日「控油保濕」盤點 。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

▲ 夏季不只要控油，更要做好保濕。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱潮濕氣候，再加上長時間口罩覆蓋，原本就容易出油的肌膚變得更油了，這時除了做好控油，也要做好保濕，盤點油肌必備的保養單品，讓你安然度過這個夏季。

▲▼夏日「控油保濕」盤點。（圖／品牌提供）

▲KOSE 蔻絲媚影 神隱毛孔柔焦凍（超控油），15g，295元。

添加控油持粧粉體及防止油光粉體能吸附多餘皮脂，防止泛油而造成的脫粧問題，無添加珠光﹑色素﹑香料的半透明乳白凝凍質地，可搭配粉餅﹑粉底液﹑氣墊粉底等各種底粧產品使用，提升底粧持粧度。

▲▼夏日「控油保濕」盤點。（圖／品牌提供）

▲德國AB 控油藍乳 30ml ，5,970元。

極度輕盈無重力的清爽質地，瞬間融入肌膚秒吸收，精準調控肌膚油脂，平衡穩定強健肌膚屏障，超強修護力不僅為肌膚抵禦高溫，同時實現清爽霧面零油光膚觸。

▲▼夏日「控油保濕」盤點。（圖／品牌提供）

▲Dr.Jart+ 毛孔柔焦PHA煥膚精華，30ml，1,400元。

清爽不悶膚的油水雙層精華，添加 PHA、醣蛋白、維他命原 B5及澳洲堅果籽油，幫助溫和煥膚、調理老廢角質，同時避免乾燥缺水及敏弱不適，使肌膚平滑光亮並有效緊緻毛孔。

▲▼夏日「控油保濕」盤點。（圖／品牌提供）

▲肌研 極水薏仁保濕凝露，100g，499元。

專為混和性膚質設計，水感凝露質地在肌膚上推開超水感，溫和弱酸性配方，嚴選高浸透微米保濕因子，搭配小分子保濕精華，讓水分滲透直達肌底。

▲▼夏日「控油保濕」盤點。（圖／品牌提供）

▲LOREAL PARIS 活力緊緻晶透青春凝凍，50ml，799元。

以淨膚拋光精萃加上高濃度玻尿酸成分，質地無油輕盈，吸油同時還能為肌膚增添保水度，收斂毛孔打造平滑美肌，水潤拋光一次到位。

關鍵字：

控油, 保濕, 盤點, 油肌

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