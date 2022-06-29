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營養師曝吃西瓜「4大好處」，養顏美容又可抵禦紫外線

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▲▼西瓜4大好處。（圖／Unsplash）

▲營養師提醒別購買放在室溫下、剖開過久的西瓜，以免變質。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季就是要吃西瓜，消暑又解渴，營養師夏子雯分享，圓滾滾的西瓜從果皮、果肉、種子都能食用或藥用，營養更是豐富，盤點西瓜4大好處，不只養顏美容又可抵禦紫外線，但因西瓜屬涼性，體質虛寒的人減少食用較好喔！

#茄紅素

西瓜內含有茄紅素，也就是天然的類胡蘿蔔素色素，是很強的抗氧化物，可改善血管功能，減少紫外線對肌膚的傷害，延緩老化，預防心臟疾病及癌症。

#β-胡蘿蔔素

天然的類胡蘿蔔素色素，可保護眼睛，預防夜盲症、乾眼症，以及黃斑部病變等眼部疾病，維持肌膚及黏膜正常生長；並可降低動脈硬化及癌症的機率。

#瓜氨酸、精氨酸

能預防高血壓，並增進肝中的尿素形成，有利尿效果，而且黃肉西瓜含量較紅肉多；而且西瓜有91％都是水份，適量吃也能補充水份。

#豐富的鉀

可幫助人體排除多於鈉、降低血壓，減少高血壓和中風風險。

▲▼西瓜4大好處。（圖／翻攝自FB/營養師夏子雯）

（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

營養師夏子雯也提醒，西瓜屬於涼性食物，吃多容易造成腹瀉的狀況，另外像是腎功能不佳者，因西瓜含鉀高，對於需要控制鉀攝取量的腎病者，以及需控制水份的洗腎病友，務必注意攝取量。

而糖尿病患者也勿過量食用，因為西瓜屬於高升糖指數的水果，但升糖負荷並不高，盡量控制每次吃的份量為1份水果，對血糖波動的影響就不會太大。

關鍵字：

西瓜, 營養, 夏季

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