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皮膚科醫師教「曬後急救濕敷法」！低成本5步驟，有效修護不曬黑

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▲▼ 皮膚科醫師教「曬後急救濕敷法」 。（圖／翻攝小紅書、IG）

▲皮膚科醫師教曬後急救保養法，舒緩肌膚不適。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

進入夏季，氣溫不斷飆高，陽光也越來越強烈，在太陽底下曬一下，就可能會曬黑、曬傷，讓肌膚發紅不適，你是不是也很困擾該怎麼舒緩曬後不適或防止膚色變深？韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套很適合用來曬後急救、舒緩肌膚的「蒸餾水濕敷法」，只要簡單5個步驟，低成本就能搞定曬傷。

首先李醫師表示，長時間暴露在陽光下，想要不變黑、曬傷，曬後的肌膚管理非常重要，尤其想要「返白」，首選不是美白產品，而是優先要做降溫舒緩。而這次分享的「蒸餾水濕敷法」是韓國皮膚科用於冷敷治療的方法，使用無化學成分和細菌的蒸餾水進行濕敷，主要針對脂溢性皮膚炎、曬傷曬黑等沒有明顯創口的情況。

1.泡沫潔面清洗防曬

首先使用溫和的泡沫洗顏產品，洗掉臉上殘留的防曬和髒污。

▲▼ 皮膚科醫師教「曬後急救濕敷法」 。（圖／翻攝小紅書、IG）

2.蒸餾水浸濕壓縮面膜來濕敷

將滅菌蒸餾水浸濕過的面膜平鋪到臉上濕敷。李醫師指出，這一步也可以使用生理鹽水濕敷，但因生理鹽水濕敷完需要清洗，而滅菌蒸餾水不用清洗、更無刺激。

▲▼ 皮膚科醫師教「曬後急救濕敷法」 。（圖／翻攝小紅書、IG）

3.在面膜上厚塗蘆薈膠

曬後肌膚受損、敏感，直接塗抹蘆薈膠過敏的可能性會升高，且蘆薈膠中的其他成分也有可能會刺激皮膚。將蘆薈膠塗抹在面膜紙上，讓蘆薈膠和無菌蒸餾水一起逐漸滲透到皮膚上，使皮膚慢慢吸收會更安全。塗上蘆薈膠後敷2分鐘，將面膜翻面再敷2分鐘。

▲▼ 皮膚科醫師教「曬後急救濕敷法」 。（圖／翻攝小紅書、IG）

4.再用蒸餾水面膜敷10分鐘

另外準備無菌脫脂棉，以滅菌蒸餾水浸濕後，直接在原先的面膜紙上，再敷上全臉或是曬後紅痛部位，並用矽膠面罩固定敷10分鐘，即可拿下。

▲▼ 皮膚科醫師教「曬後急救濕敷法」 。（圖／翻攝小紅書、IG）

5.塗抹保濕乳霜

拿下面膜後，記得塗抹保濕乳霜。這一步應避免使用刺激的功效性產品，可以選擇含有神經醯胺、積雪草、泛醇等成分的面霜。

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關鍵字：

保養, 護膚, 曬後, 修復, 急救, 舒緩, 修護, 濕敷, 方法, 秘訣, , 皮膚科醫師, 醫生

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