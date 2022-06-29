李智雅看秀造型美翻！Max Mara早春「彩色裙」藏葡萄牙式浪漫

▲Max Mara帶你到葡萄牙首都里斯本看 2023 早春系列大秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／外電報導

2023春夏男裝周剛結束，換Max Mara帶你到葡萄牙首都里斯本看 2023 早春系列大秀，創意總監Ian Griffiths以尼卡斯斯卡皮納基斯畫作為靈感，傳統裙裝中的褶襇半身裙大放異彩，完美融入多種場合。印花則有愛心、花卉及白鴿化身靈動刺繡，同時韓星李智雅則以唯美的平口長裙現身會場。

▲透過彩色的玩轉，彰顯女性曲線。（圖／品牌提供）

本次早春系列品牌結合葡萄牙歷史、藝術、人文，將館內珍藏畫作中的人物娜塔莉亞科雷亞 （Natália Correia）作為靈感發想，她所偏愛的鉛筆裙裝、搖擺的褶襇半身裙，成為彰顯女性曲線的重點著裝。秀場更像是亞熱帶花園一般，注入多種色彩，檸檬黃、暗紫色、墨綠色交錯，組成飄揚的裙裝或是西裝外套，滿足多場合需求。

▲Max Mara 標誌性大衣在秀上前半段展現，男模Martim Morais走上伸展台。（圖／品牌提供）

當然，品牌標誌性的大衣單品在前半段大秀上完美發揮，短版的羊絨外套、泰迪熊以及駝色大衣，模特兒則搭配網襪營造衝突感。同時，男模Martim Morais穿著品牌標誌性的 10810 大衣走上伸展台，是品牌40多年大秀歷史上頭一次有男士走秀，目前品牌雖沒有推出男裝的計劃，但也代表了Ian Griffiths對大衣的無性別認知。





▲製作飾有「情詩手帕」貼花的 T 恤 。（圖／品牌提供）

為體現葡萄牙傳統，品牌與當地工匠合作，製作飾有「情詩手帕」貼花的 T 恤，情人手帕代表適婚年齡的年輕女性將愛心、花鳥、絲帶及情思繡在一塊方正的亞麻或棉布手帕上，以此傳情，成為秀上有趣的元素。

▲李智雅現身會場成為亮點。（圖／品牌提供）