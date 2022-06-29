fb ig video ETtoday search mobile

超模姐妹化身「無眉道人」完全認不出！MJ秋冬系列要多酷有多酷

>

記者王則絲／台北報導

Marc Jacobs於美國時間27日晚間在紐約公共圖書館舉行2022秋冬系列大秀，現場邀請到超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）走秀，不過當她們出現時，所有人一致疑惑：「這誰啊？」只見她們不只化身「無眉道人」，還做了像是剃髮的造型，以前衛科幻的妝髮，來襯托Marc Jacobs本季的極酷風格。

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德於Marc Jacobs 2022秋冬大秀的特殊妝髮造型。（圖／翻攝自IG）

吉吉哈蒂德與貝拉哈蒂德是時尚圈炙手可熱的一對超模姐妹花，自帶強大的社群影響力，穿什麼造型都能形成話題。身為專業模特兒，吉吉與貝拉自然早已嘗試過各種裝扮，不過這回替Marc Jacobs走秀，姐妹倆的妝髮造型著實把大家嚇傻了。

她們透過特殊化妝的方式，將原生的眉毛與頭髮都先利用光頭的造型覆蓋住，接著再戴上瀏海假髮，化身成為「無眉道人」，並看起來像是剃了頭髮一樣，讓粉絲們直喊：「完全認不出！」、「誰啊？」、「這到底是什麼？」不過如此前衛的造型，也是為了襯托Marc Jacobs本季的未來感。

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

Marc Jacobs 2022秋冬系列幾乎以同色系造型呈現，一件比一件更誇張、份量感更重，拖襬長裙輪廓繁複交疊、Oversize套裝像棉被裹身，與數款布料極少比基尼形成強烈對比，本季的造型說多酷有多酷。色系包括黑白灰以及鮮豔：靛藍、土耳其藍、藤花紫、丁香紫、鳶尾花紫、淡粉、桃花粉、薄荷綠、翠綠⋯⋯整齣秀的Looks滿足視覺，戲劇張力效果則宛如高級訂製服般華麗搶眼，這就是Marc Jacobs 始終熱愛且沉浸享受的Runway設計。

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列Looks。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Marc Jacobs, MJ, Gigi Hadid, Bella Hadid, 超模, 超模姐妹

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」

超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」

包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則 「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交 阿湯哥女兒「舒莉克魯斯」神似媽媽！從小美到大根本「人間洋娃娃」 看似朋友多其實「最難深交」星座Top 3 ！　第一名走心才肯卸下偽裝 賽琳娜不慎擠出腰間肉與小圓肚　轉側面洩驚人上圍辣翻！ 北投大地酒店打折了！包兩餐＋湯屋泡到爽　大片書牆美照拍不完 「最做自己」星座Top 3 ！第一名不管別人反對，活出理想的樣子

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面