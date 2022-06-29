超模姐妹化身「無眉道人」完全認不出！MJ秋冬系列要多酷有多酷

記者王則絲／台北報導

Marc Jacobs於美國時間27日晚間在紐約公共圖書館舉行2022秋冬系列大秀，現場邀請到超模姐妹花吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）與貝拉哈蒂德（Bella Hadid）走秀，不過當她們出現時，所有人一致疑惑：「這誰啊？」只見她們不只化身「無眉道人」，還做了像是剃髮的造型，以前衛科幻的妝髮，來襯托Marc Jacobs本季的極酷風格。

▲吉吉哈蒂德、貝拉哈蒂德於Marc Jacobs 2022秋冬大秀的特殊妝髮造型。（圖／翻攝自IG）



吉吉哈蒂德與貝拉哈蒂德是時尚圈炙手可熱的一對超模姐妹花，自帶強大的社群影響力，穿什麼造型都能形成話題。身為專業模特兒，吉吉與貝拉自然早已嘗試過各種裝扮，不過這回替Marc Jacobs走秀，姐妹倆的妝髮造型著實把大家嚇傻了。

她們透過特殊化妝的方式，將原生的眉毛與頭髮都先利用光頭的造型覆蓋住，接著再戴上瀏海假髮，化身成為「無眉道人」，並看起來像是剃了頭髮一樣，讓粉絲們直喊：「完全認不出！」、「誰啊？」、「這到底是什麼？」不過如此前衛的造型，也是為了襯托Marc Jacobs本季的未來感。

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列。（圖／品牌提供）



Marc Jacobs 2022秋冬系列幾乎以同色系造型呈現，一件比一件更誇張、份量感更重，拖襬長裙輪廓繁複交疊、Oversize套裝像棉被裹身，與數款布料極少比基尼形成強烈對比，本季的造型說多酷有多酷。色系包括黑白灰以及鮮豔：靛藍、土耳其藍、藤花紫、丁香紫、鳶尾花紫、淡粉、桃花粉、薄荷綠、翠綠⋯⋯整齣秀的Looks滿足視覺，戲劇張力效果則宛如高級訂製服般華麗搶眼，這就是Marc Jacobs 始終熱愛且沉浸享受的Runway設計。

▲Marc Jacobs 2022秋冬系列Looks。（圖／品牌提供）