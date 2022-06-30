精品迷你包超級討喜又實用！6款推薦CELINE、CHANEL背上身就是美

文／美人圈

2022年迷你包風潮不退！復古又可愛的包型實在是超級討喜，而且價位相對平易近人、更好入手，這回為大家帶來「2022精品迷你包」新品推薦，從CELINE、CHANEL到Bottega Veneta應有盡有，Chloé Nano Woody更是一推出就完售，2022夏季想購入神仙美包，從迷你包開始入手準沒錯！

2022精品迷你包推薦1：CELINE 迷你型TRIOMPHE手袋

CELINE在今年春夏為迷你型TRIOMPHE手袋推出多款可愛的新色選，這款迷你包雖然是精巧尺寸，但包身上的大凱旋門Logo開扣卻擁有強大的造型感，搭配春夏的新色嫩紫、嫩綠色，或是經典款黑色、老花等更是清新，背上身瞬間時髦度飆升。

▲CELINE 迷你型TRIOMPHE手袋，NT$43,000（圖／CELINE）

2022精品迷你包推薦2：CHANEL 香奈兒 迷你口蓋包

CHANEL在2022春夏系列中也公布多款神仙美包，其中這款迷你口蓋包在開扣位置、肩揹鏈帶，甚至是整個包型輪廓都做了細節上的變化，擁有經典的樣貌、透過新的細節重新詮釋，雋永的風格更加具收藏價值。

▲CHANEL 迷你口蓋包，NT$165,200。（圖／CHANEL）

2022精品迷你包推薦3：Chloé Nano Woody托特包

Chloé的Woody托特包風潮不退，近期更是推出全新的Nano尺寸，包型完美還原Ｗoody托特包最經典的編織字母提袋，放在全新的小巧包身上更顯別緻，搭配背帶、提把，可愛的細節真的是讓人少女心融化，難怪國外官網剛上市馬上sold out！

▲Chloé Nano Woody托特包，約NT$18,400。（圖／Chloé）

2022精品迷你包推薦4：Bottega Veneta Cassette水桶包

Bottega Veneta的CASSETTE水桶包以品牌經典的編織格紋為主，重新塑造精巧的水桶包款，2022春夏系列中登場的迷你款式除品牌標誌的鸚鵡綠色之外，也多了奶茶、裸棕、愉悅紫等色選，抽繩束口搭配背帶的設計也更實用～

▲Bottega Veneta Cassette水桶包，NT$30,000。（圖／Bottega Veneta）

2022精品迷你包推薦5：Miu Miu Miu Wander半月包

少女們都愛的Miu Miu在2022春夏首推Wander半月包新包款！選用品牌最具代表性的Matelassé皮革，打造獨特的圓弧造型半月腋下包，包身中央點綴Miu Miu金屬標誌，另外除了立體手提把、還有長背帶，滿足不同場合的使用需求。

▲Miu Miu Miu Wander半月包，NT$63,000（圖／Miu Miu）

2022精品迷你包推薦6：Valentino Garavani Mini Locò Bag

Valentino全新的Garavani Mini Locò包延續Locò包款的長型包身和具辨識度的VLogo Signature金屬標誌，而且將包身變得更加小巧迷你，同時提供金屬鍊條和皮革肩帶也符合多樣化的穿搭，經典黑、純潔白、霧霾藍、仙蹤綠每一款真是神仙美色。

▲Valentino Garavani Mini Locò Bag，NT$74,000。（圖／Valentino）

同場加映：CHARLES & KEITH 戀戀夏日迷你包組

誰說買迷你包一定要花大錢呢？CHARLES & KEITH在今年7月重磅推出「 戀戀夏日迷你包組」將品牌超人氣的粗鍊包、馬鞍包、手提包以及帆布水桶包，通通收藏在這次的禮盒之中，宛如被哆啦A夢縮小燈照到的迷你外型真的是超級討喜，外出旅遊、跑趴揹上它，讓你直接化身全場焦點，一整個禮盒只要NT$5900，等於一顆包不到NT$1500的價格，根本CP值突破天際，拿來送禮或是跟閨蜜一起當姊妹包都不會出錯~

▲CHARLES & KEITH戀戀夏日迷你包組，NT$5,900。（圖／CHARLES & KEITH）

這次就連禮盒包裝也超用心，CHARLES&KEITH特別使用木紋質感外盒，底部還貼心放置了一塊奶茶色軟墊，不只能是包包的緩衝墊，還能當作滑鼠墊、擺拍道具，從裡到外實用度滿滿， 全系列將於7/7正式上市，如果在官方網站及品牌門市看到它的身影，真心可以毫不猶豫直接出手，有預感會成為下一個爆款IT BAG，現在就開始手刀預備開搶！

▲▼小CK迷你包禮盒。（圖／BEAUTY美人圈、CHARLES& KEITH）

延伸閱讀

2022夏季「粉色精品包」推薦！CELINE月餅包太可愛，CHANEL22美哭，這款三千入手超熱賣

2022清爽系「酪梨綠精品包」推薦！YSL斷貨款換新色，BURBERRY、HERMES都絕美必收

11款「質感灰精品包」推薦！CHANEL、DIOR絕美必收！免出門、免信用卡輕鬆入手必學這招

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載