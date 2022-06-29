日本推桌上型「小型冷飲販賣機」　車上也能用

▲日本Thanko推出不少創意家電。（圖／翻攝Thanko官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

又到了讓人大汗淋灕的夏季，在家中或辦公室自備冰飲很常見，但平凡的打開冰箱拿出飲料來就讓人有點寂寞了，日本家電品牌Thanko近期推出一款桌上型自動販賣機，像一個小型冰箱一般，只要按下按鈕，就可從機器的底部拿出選擇的冰飲，這樣伴隨著掉落聲的拿飲料方式，居然也獲不少高評價，其實不只放在辦公桌，客廳擺上一台也應該很好用。

這一款名為インテリアにもなる自動販売機型保冷庫「俺の自販機」的商品，內部共有5層置放飲料的空間，每一格可放入2罐355ml的飲料罐，只要按下每層旁邊的按鈕，飲料罐就會掉落到下方的取物格，頗有自動販賣機的神韻，且不需要找零錢來投，相當方便。

其高度為65公分，寬度僅23.5公分、深度41.5公分，可提供攝氏5度的低溫冷藏，且不佔空間，無論放在桌上或客廳角落都很適合喔，甚至還有車用插頭，旅行時還能搬上車隨時享受冰涼飲料，買過的網友也分享使用心得，覺得這是一個非常好的設計，還有使用者留言表示「這真是小時候的小小夢想」。

インテリアにもなる自動販売機型保冷庫在日本銷售為15,800元日幣，折合台幣約為3,400元。

而夏天另一個紓壓的方案則是下班後的一杯清涼啤酒，因應防疫不想去居酒屋人擠人的消費者，Thanko也有推出外觀設計相當時尚的「おひとりさま用焼き鳥メーカー」串燒製作機，瞬間就把家裡變成居酒屋，專門的串燒架上有齒輪設計，一放上去就會自動旋轉，免顧火也很美觀，還有集油盤的設計方便清潔，隨時都能享受一人時光。