「粉色精品包」這10款超生火　CELINE月餅包LISA一拎巨可愛

文／美人圈

夏季就是要入手五彩繽紛的包款！除了今年最流行的酪梨綠、寶寶藍、馬卡龍紫外，可愛的「糖果粉色」也能為夏季穿搭增添活力感！這回帶來「2022夏季粉色精品包」推薦，包括CELINE熱門小廢包、今年必入的CHANEL 22，MIU MIU、LV新款也超生火，快來看看哪款是你的命定包款吧～

2022夏季「粉色精品包」推薦：CELINE CUIR TRIOMPHE 斜揹橢圓形銀包

CELINE這款包以小牛皮製成，一體成型的橢圓造型，加上大大的凱旋門印花，受到許多時尚迷喜愛！起初推出的咖啡色外型與月餅很像，因此被稱為「月餅包」，更陸續推出了各式各樣的色選，連LISA都擁有粉色同款呢～重點是這款包看似小巧，容量卻很夠裝，價格也相較CELINE其他包款更親民，非常值得入手一咖。

▲CELINE CUIR TRIOMPHE 斜揹橢圓形銀包，NT$44,500。（圖／CELINE）

另外CELINE的腋下包也是非常火，這回推出粉色迷你款，實在太可愛！而且價格也少一半，沒理由不心動啊～

▲CELINE 迷你型AVA手袋，NT$38,500。（圖／CELINE、小紅書＠O1O1）

2022夏季「粉色精品包」推薦：CHANEL 22 包

CHANEL今年推出的22包款，可說是話題度最高的包，柔軟的皮革包身與多變的揹帶方式，體現了不被拘束的自由精神！包身上的細節也相當精緻，醒目的菱格紋、金屬穿皮革鏈帶、金屬CHANEL LOGO以及鏤空雙C吊飾，將香奈兒經典元素與現代風格集結，更推出了高達9種色選及3種尺寸，讓時尚迷們都能找到屬於自己的命定包。

▲CHANEL 22 包，NT$161,900。（圖／CHANEL）

CHANEL這款愛心包亮相在2022春夏大秀時，就讓許多香民們大暴動！愛心輪廓加上粉嫩色，立馬勾起人的少女心～設計上也滿滿細節，菱格紋車線、金屬穿皮革鏈帶、金屬雙C Logo，在拉鍊上還刻有小愛心，真的讓人著迷不已。

▲CHANEL愛心形包，NT$158,600。（圖／CHANEL）

2022夏季「粉色精品包」推薦：DIOR LADY D-JOY 手袋

經典的LADY DIOR化身為扁長型的樣貌，看上去更俐落優雅！這款手袋以亮粉紅色牛仔布製作，飾有經典Cannage藤格紋圖案縫線，綴上透明螢光粉「D.I.O.R.」吊飾，將今夏流行元素融入其中，相較其他包款更加生動活潑～包款還設有可拆卸鏈式肩帶，並附有可調整、拆卸的牛仔布肩帶，有多種揹法能任意變換。

▲DIOR LADY D-JOY 手袋，NT$125,000。（圖／DIOR）

2022夏季「粉色精品包」推薦：PRADA 2005年復刻版Saffiano皮革迷你手袋

PRADA的這款半月型手袋，經常在各大社群被洗版！每季都會推出新色或不同材質，讓粉絲們都愛不釋手～這款是由Saffiano皮革製成，十字紋效果較耐刮，尤其櫻花粉色令人一眼就動心！是一顆實用耐裝又顏值兼具的美包。

▲PRADA 2005年復刻版Saffiano皮革迷你手袋，NT$64,000 。（圖／PRADA）

2022夏季「粉色精品包」推薦：LOUIS VUITTON OVER THE MOON

LV新款半月包隆重登場！有別於俐落線條的包型，這回帶來澎澎潤潤的份量感，像柔軟的枕頭般，可愛又時髦的外觀，真的相當討喜～包身上刺繡老花及LV標誌，還有可調節長度的肩帶和金色鏈條，能依造型隨意變換揹法！這款包共有五色能挑選，其中這款「火龍果粉」真的超吸睛～

▲LOUIS VUITTON OVER THE MOON，NT$94,000。（圖／LOUIS VUITTON）

2022夏季「粉色精品包」推薦：MIU MIU Wander Matelassé

MIU MIU 春夏推出的這款半月包，被眾多韓星、KOL洗版啊！以Matelassé納帕軟皮製成，獨特的圓弧造型，呈現精緻的立體感，包身中央加上MIU MIU金屬標誌，展現復古靈感及時尚的優雅氣息，另外有手提把及長揹帶，無論出遊或出席重要場合都能派它出場，怎麼拍都超時髦。

▲MIU MIU Wander Matelassé，NT$63,000（圖／MIU MIU）

2022夏季「粉色精品包」推薦：FENDI 迷你Sunshine手提袋

FENDI的Sunshine手提袋又推出新色啦！以小牛皮製成，綴上FENDI ROMA印花，搭配琥珀花紋手柄，是此包款的一大特色，每個細節都超精緻，也有多種揹法能變換，容量更是恰到好處，必須加入購物車啊～

▲FENDI 迷你Sunshine手提袋，NT$52,000。（圖／FENDI）

2022夏季「粉色精品包」推薦：LONGCHAMP LE PLIAGE FILET XS

LONGCHAMP這回和法國編織包品牌FILT合作，將LONGCHAMP皮革提把和編織棉質購物袋結合，打造出創新又時髦的購物袋～一共推出了六色還有大小兩種尺寸，真的很適合夏天，並且價格很親民，難怪一開賣就被瘋搶！

▲LONGCHAMP LE PLIAGE FILET XS，NT$3,000。（圖／Longchamp、小紅書＠大夏夏Ashia）



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