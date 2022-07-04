fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／小CK「最Q小廢包TOP4」合體推禮盒！揪姐妹一起背大滿足

>

記者王則絲／台北報導

新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK）以平實價格與時髦多變的設計，擄獲全球少女們的心，想必許多女孩的家中都堆了不少小CK的戰利品吧？今年夏天小CK推出了一款「戀戀夏日迷你包組」禮盒，裡頭一口氣囊括了「最Q小廢包TOP4」，不論是自己霸氣全包、還是跟姐妹交換著背都超滿足，今天就跟著《ET FASHION》一起搶先開箱，看看到底有多可愛！

▲小CK戀戀夏日迷你包組禮盒開箱。（圖／品牌提供）

▲小CK戀戀夏日迷你包組禮盒開箱。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH「戀戀夏日迷你包組」7月7日正式開賣。（圖／品牌提供）

迷你小廢包雖然連手機都放不下，但是卻依然不退潮流，原因就在它能「裝可愛」的功能更強大。小CK先前其實就推出過這種僅有拳頭大小的迷你包，許多女孩會直接當作配飾使用，或者與手袋搭配成「雙包」造型，相當受歡迎，今年夏天小CK便推出了一款「戀戀夏日迷你包組」禮盒，內容囊括了「最Q小廢包TOP4」，以夏日海灘風的度假氛圍打造。

▲小CK迷你包組合開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲小CK迷你包組合開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲最Q小廢包TOP4合體組成禮盒。（圖／記者王則絲攝）

「最Q小廢包TOP4」包括了明星單品「Gabine」D字扣手袋的等比例縮小版，菱格皮革與黑金的搭配高級率性；同樣曾爆紅的粗鍊包系列，也以甜美的蜜桃粉霧色化身縮小版，療癒同時又很有個性；復古的淺綠色金扣鍊條迷你包，宛如海水波光的色澤，外型十分舒心時髦；迷你帆布水桶包則更瀰漫著愜意度假的氛圍，休閒可愛。

總共4款迷你小廢包除了可以用手優雅地拎著，也都有另附可拆卸的長背帶，讓搭配方法更加多元。

▲小CK戀戀夏日迷你包組禮盒開箱。（圖／品牌提供）

▲禮盒最底層暗藏的小驚喜細節。（圖／品牌提供）

除此之外，禮盒中還暗藏了一份小驚喜，將包包取出後，底層為一張溫柔沙色的置物墊，不僅可當作女孩們拍照的唯美背景，也能作為居家的飾品盤使用，高質感的皮面甚至還能當作滑鼠墊！

不過禮盒中的4個小廢包都是此次「戀戀夏日」主題精挑細選調配好的，所以不能單買或是更換，不論是一個人超過癮地4款全包，或是揪好姐妹們一起購入，都是今夏買包的好選擇。

►包．開箱／Balenciaga半月包換上丹寧更燒！　Y2K風格水鑽鉚釘太閃

►包・開箱／GUCCI「大雙G」手袋洗版IG　金屬LOGO搶眼、鍊帶更美！

關鍵字：

包開箱, CHARLES & KEITH, 小CK, 禮盒, 小廢包, 迷你包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

星・變美／39歲王心凌白嫩肌膚比少女還好！公開愛用面膜＋正確敷法

星・變美／39歲王心凌白嫩肌膚比少女還好！公開愛用面膜＋正確敷法

IKEA小鯊鯊抱枕在台開賣預備備！　長度縮小一半不佔空間更可愛

IKEA小鯊鯊抱枕在台開賣預備備！　長度縮小一半不佔空間更可愛

金曲紅毯／她擠下小S、陳美鳳奪最美！「5美超激烈」鏤空裝要高級才贏

金曲紅毯／她擠下小S、陳美鳳奪最美！「5美超激烈」鏤空裝要高級才贏

《還魂》庭沼珉大李宰旭9歲看不出來　保養得宜的童顏美肌靠4招 房間斷捨離有技巧！衣物「直立」收納更效率　按種類排放整齊又乾淨 第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格 陳美鳳65萬香奈兒拖地洩大戶身分　30年的「老香」帽還在戴 4位韓星是「素食主義」　李孝利為毛孩不吃肉、林秀晶IG滿滿素食餐點 對異性最小氣的3大星座男！基本上能為妳花錢，就是把妳看成重要的人 4.2萬坪「SOGO CITY」進駐大巨蛋　結合體育、影城、購物2024年開幕

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面