包・開箱／小CK「最Q小廢包TOP4」合體推禮盒！揪姐妹一起背大滿足

記者王則絲／台北報導

新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK）以平實價格與時髦多變的設計，擄獲全球少女們的心，想必許多女孩的家中都堆了不少小CK的戰利品吧？今年夏天小CK推出了一款「戀戀夏日迷你包組」禮盒，裡頭一口氣囊括了「最Q小廢包TOP4」，不論是自己霸氣全包、還是跟姐妹交換著背都超滿足，今天就跟著《ET FASHION》一起搶先開箱，看看到底有多可愛！

▲CHARLES & KEITH「戀戀夏日迷你包組」7月7日正式開賣。（圖／品牌提供）

迷你小廢包雖然連手機都放不下，但是卻依然不退潮流，原因就在它能「裝可愛」的功能更強大。小CK先前其實就推出過這種僅有拳頭大小的迷你包，許多女孩會直接當作配飾使用，或者與手袋搭配成「雙包」造型，相當受歡迎，今年夏天小CK便推出了一款「戀戀夏日迷你包組」禮盒，內容囊括了「最Q小廢包TOP4」，以夏日海灘風的度假氛圍打造。

▲最Q小廢包TOP4合體組成禮盒。（圖／記者王則絲攝）



「最Q小廢包TOP4」包括了明星單品「Gabine」D字扣手袋的等比例縮小版，菱格皮革與黑金的搭配高級率性；同樣曾爆紅的粗鍊包系列，也以甜美的蜜桃粉霧色化身縮小版，療癒同時又很有個性；復古的淺綠色金扣鍊條迷你包，宛如海水波光的色澤，外型十分舒心時髦；迷你帆布水桶包則更瀰漫著愜意度假的氛圍，休閒可愛。

總共4款迷你小廢包除了可以用手優雅地拎著，也都有另附可拆卸的長背帶，讓搭配方法更加多元。

▲禮盒最底層暗藏的小驚喜細節。（圖／品牌提供）



除此之外，禮盒中還暗藏了一份小驚喜，將包包取出後，底層為一張溫柔沙色的置物墊，不僅可當作女孩們拍照的唯美背景，也能作為居家的飾品盤使用，高質感的皮面甚至還能當作滑鼠墊！

不過禮盒中的4個小廢包都是此次「戀戀夏日」主題精挑細選調配好的，所以不能單買或是更換，不論是一個人超過癮地4款全包，或是揪好姐妹們一起購入，都是今夏買包的好選擇。

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