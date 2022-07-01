清爽系「酪梨綠精品包」更百搭！YSL爆款腋下包、HERMES絕美必收

文／美人圈

春夏就想換上五彩繽紛的包款！除了粉嫩感的糖果色、馬卡龍色系，輕盈的「酪梨綠色」不僅更百搭、更不挑風格，配戴在身上還超級顯白，同時為整體LOOK注入一絲清爽感～以下帶來清爽系「酪梨綠精品包」推薦，YSL斷貨款LE 5 À 7也換上新衣，BURBERR、HERMES都絕美必收。

2022酪梨綠精品包推薦：YSL LE 5 À 7

提到酪梨色，今年YSL可以說是來勢洶洶，一改過去的性感魅力，精選7款經典包渲染上2022夏季限定的酪梨綠色，準備燒光大家荷包！除了CASSANDRE、SOLFERINO外，還有爆款LE 5 À 7腋下包，時尚迷們可千萬不要錯過

▲（左）SOLFERINO，NT$83,500、（右）CASSANDRE，NT$46,000。（圖／YSL）

LE 5 À 7腋下包自2021問世後，就成為時尚圈中的新寵兒，像是BLACKPINK ROSE、昆淩都愛揹！而此番換上酪梨綠色，相信又會引起一波曬包潮～ 70年代的曲線廓形，搭配上奢華的YSL LOGO開合扣，相當簡練有型，尺寸大小又相當適中，日常隨身用品，俐落的外型注入春夏繽粉氣息，走在路上立刻抓住全場目光。

▲YSL LE 5 À 7，NT$66,950。（圖／YSL）

2022酪梨綠精品包推薦：BURBERRY Lola - 小號絎縫羔羊皮蘿納包

BURBERRY此番也搶新將時裝秀款「Lola – 蘿納包」，換上獨特清新的酪梨淺綠色！以義大利鞣制羔羊皮材質打造，並以同色系絎縫線為其點綴，搭配品牌Thomas Burberry 專屬標識，不會過度浮誇，還有高度辨識，加上可調式鏈條拼羔羊皮肩背帶，不論肩揹或斜跨都超有時尚態度！

▲BURBERRY Lola - 小號絎縫羔羊皮蘿納包，NT$69,000。（圖／BURBERRY）

2022酪梨綠精品包推薦：HERMES mini Kelly

HERMES Kelly包真的是女孩們夢寐以求的夢幻包款～以梯形包身搭配上加上金典開扣，歷久彌新的設計難怪到現在都不曾退燒！尤其是能一手掌握的mini大小，真的不禁讓人直呼好可愛！可以輕便也可以當手拿包，抑或是用長背帶背上，不管是約會或出席正式場合，揹上它都能成為全場焦點。

▲HERMES mini Kelly，價格請洽店詢。（圖／IG@leoniehanne）

2022酪梨綠精品包推薦：LOEWE Amazona Pouch in nappa calfskin

實用度滿分的Amazona系列再新添生力軍！Amazona包的獨特輪廓，並以納帕小牛皮製成，加上刻字謎的小鎖扣作點綴，簡約卻不失獨特性。小袋內有兩個角撐板、 兩個卡槽和一個按扣開合的口袋，是一款皮夾、包包二合一的款式，適合喜歡輕巧出門的女孩～

▲LOEWE Amazona Pouch in nappa calfskin，約NT$34,200。（圖／LOEWE）

2022酪梨綠精品包推薦：CELINE TEEN TRIOMPHE手袋LIGHT JADE

CELINE的TEEN TRIOMPH也是女孩們必收的包款之一！以小牛皮格製成，CELINE官方圖徽的凱旋包不但俐落方正，正式中又帶有時髦感，上班亦或是日常出門都非常適合～此款以獨特的LIGHT JADE配色加上貴氣的金色凱旋logo，走在大街上十分亮眼又不怕撞，超級適合夏季穿搭！

▲CELINE TEEN TRIOMPHE手袋LIGHT JADE，NT$125,000。（圖／CELINE）

2022酪梨綠精品包推薦：Bottega Veneta PADDED CASSETTE

PADDED CASSETTE靈感自古董名車內的裝飾，搭配BV著名的編織設計，就呈現出外型蓬鬆、圓潤的枕頭包啦～除了經典的鸚鵡綠外，其實這款帶有莫蘭迪低飽褐色澤的石灰綠色也相當時髦耐看，從夏季一路揹到冬季都可以。超大容量兼具設計性，即便是上班族也適合！

▲Bottega Veneta PADDED CASSETTE，NT$107,500。（圖／Bottega Veneta）

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