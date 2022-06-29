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彭政閔敗精品拒失心瘋　8萬CITIZEN上手要傳家

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▲彭政閔分享選錶的必備條件。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

中信兄弟副領隊、「恰恰」彭政閔接棒王建民，成為日本腕錶品牌CITIZEN最新代言人，今他西裝筆挺搭配要價8萬元的「黑晶款」GPS衛星對時鈦金屬腕錶亮相，透露最愛帶著神秘感又能彰顯好氣質的黑色錶款，問及購買精品是否會猶豫許久？他笑答：「有時理智需要一點衝動，有時衝動又需要一點理智，在天使與魔鬼之間掙扎，要算算自己的預算。」

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲彭政閔成為CITIZEN最新代言人。（圖／CITIZEN提供，以下同）

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN攜手彭政閔贈球具給塗城國小棒球隊。

言下之意，彭政閔不會失心瘋買到讓自己後悔，例如購錶時會考慮傳承，今他所戴的CITIZEN CC4044-53E腕錶便極具珍藏價值，因為不僅是他接下代言的首款錶，也是品牌超級鈦技術將登上月球HAKUTO-R計畫的第二款聯名錶，亮點是超級鈦錶帶中央為首次運用的暗黑結晶鈦，加上面盤碳灰色立體層結構，猶如月球表面效果，更吸引彭政閔的是實用功能，裝載F950光動能GPS衛星對時機芯，配有兩地時間與1/20秒精準計時碼錶。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲彭政閔最愛CITIZEN「黑晶款」，以探索宇宙為設計理念，80,800元。

今年是CITIZEN進入台灣市場25周年，因此同步發表台灣限定的光動能電波時計腕錶AT9126-82L，限量1,000只，漸層色藍色面盤4時位置與錶背均有25周年紀念的鬱金香Logo，具全球多局電波接收、兩地時間、萬年曆等功能。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN台灣25周年限定款光動能電波時計腕錶AT9126-82L，限量1,000只，30,800元。

效力於美國大聯盟天使隊的日籍「二刀流」棒球巨星大谷翔平，則是Seiko日本地區的代言人，只限日本曝光的廣告中，他演繹Seiko Prospex「Save the Ocean」系列3款新錶，均復刻自品牌經典錶款，並將1960年至1970年代戴著Seiko錶前往南、北極探險與研究人員所見的壯麗景致，濃縮至腕錶設計之中，分別讓人聯想到冰川、海洋，均搭載6R35機械機芯，動力儲存70 小時，防水200 米。

▲▼CITIZEN 。（圖／公關照）

▲日本職棒球星大谷翔平代言的Seiko Prospex Save the Ocean系列，錶款型號（由左至右）SPB297J1、SPB299J1、SPB301J1。（圖／Seiko提供，以下同）

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關鍵字：

彭政閔, CITIZEN, Seiko

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