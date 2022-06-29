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4款高顏質冰咖啡特調　用燕麥奶、糖漿打造豐富夏日滋味

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▲冰咖啡膠囊。（圖／Nespresso、雀巢提供）

▲夏日在家也能輕鬆做冰咖啡特調。（圖／Nespresso、雀巢提供）

記者蔡惠如／綜合報導

相信許多人近期都感受到夏日熱浪，來杯冰咖啡療癒一下很可以，若不想頂著太陽去咖啡廳，不妨在家做特調，也能好好享受悠閒時光，膠囊咖啡品牌Nespresso針對夏日冰咖啡，釋出滋味超豐富的特調食譜，即便不是使用膠囊，也可以如法泡製一番，利用燕麥奶跟糖漿，調出自己做喜歡的滋味。

▲冰咖啡膠囊。（圖／Nespresso、雀巢提供）

萊姆薄荷風味香草冰拿鐵
食材：40ml冰咖啡、10ml香草風味糖漿、90ml植物奶、4顆30公克冰塊、些許萊姆皮與薄荷

步驟：
1. 在杯中加入4顆冰塊
2. 倒入10ml香草風味糖漿與90ml植物奶
3. 加入40ml冰咖啡於杯中（Nespresso使用者建議萊姆薄荷風味限量冰咖啡）
4. 於咖啡上方撒上些許萊姆皮與薄荷作為點綴

▲冰咖啡膠囊。（圖／Nespresso、雀巢提供）

椰香風情冰咖啡可樂達
食材：40ml冰咖啡、10ml鳳梨風味糖漿、90ml植物奶、4顆30公克冰塊、些許椰絲

步驟：
1. 40ml冰咖啡加入1顆冰塊，搖勻20秒（Nespresso使用者建議椰香風情限量冰咖啡）
2. 在杯中添加3顆冰塊，依序倒入10ml鳳梨風味糖漿與90ml植物奶
3. 將製作好的冰咖啡倒入杯中
4. 上方撒上些許椰絲作為點綴

▲冰咖啡膠囊。（圖／Nespresso、雀巢提供）

清爽百香冰咖啡奶昔
食材：40ml冰咖啡、5ml百香果風味糖漿、90ml植物奶、3顆30公克冰塊、些許百香果

步驟：
1. 於雪克杯中，加入5ml百香果風味糖漿、90ml植物奶
2. 萃取40ml冰咖啡，再加以搖勻20秒（Nespresso使用者建議清爽冰咖啡）
3. 加入3顆冰塊於杯中
4. 將雪克杯中的冰咖啡特調緩緩倒入杯內
5. 以些許百香果裝飾於杯緣

▲冰咖啡膠囊。（圖／Nespresso、雀巢提供）

濃醇無花果蕉香搖搖冰拿鐵
食材：40ml冰咖啡、半顆無花果、120ml植物奶、10ml香蕉風味糖漿、4顆30公克冰塊、些許無花果

步驟：
1. 於雪克杯中倒入120毫升植物奶與一片無花果，再加以搖勻20秒
2. 加入4顆冰塊於咖啡杯中，並倒入10ml香蕉風味糖漿
3. 將雪克杯中的特調倒於杯中並攪拌
4. 萃取40ml冰咖啡於杯中（Nespresso使用者建議濃醇冰咖啡）
5. 以無花果裝飾於杯緣

▲冰咖啡膠囊。（圖／Nespresso、雀巢提供）

除了Nespresso膠囊咖啡之外，今夏雀巢與星巴克合作推出「Starbucks at Home星巴克夏季冰咖啡系列」，以星巴克門市經典冰美式配方設計，限量推出３款限定新品，包括「星巴克Origami濾掛咖啡–經典冰咖啡、以及適用於Dolce Gusto膠囊咖啡機的星巴克特選冰美式咖啡膠囊，另外還有咖啡禮盒，內有夏日風情冰飲變色杯，讓你豐富咖啡視覺。

▲冰咖啡膠囊。（圖／Nespresso、雀巢提供）

▲冰咖啡膠囊。（圖／Nespresso、雀巢提供）

關鍵字：

Nespresso, starbucks, 雀巢, Starbucks at Home, Dolce Gusto

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