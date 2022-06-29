4款高顏質冰咖啡特調　用燕麥奶、糖漿打造豐富夏日滋味

▲夏日在家也能輕鬆做冰咖啡特調。（圖／Nespresso、雀巢提供）

記者蔡惠如／綜合報導

相信許多人近期都感受到夏日熱浪，來杯冰咖啡療癒一下很可以，若不想頂著太陽去咖啡廳，不妨在家做特調，也能好好享受悠閒時光，膠囊咖啡品牌Nespresso針對夏日冰咖啡，釋出滋味超豐富的特調食譜，即便不是使用膠囊，也可以如法泡製一番，利用燕麥奶跟糖漿，調出自己做喜歡的滋味。

萊姆薄荷風味香草冰拿鐵

食材：40ml冰咖啡、10ml香草風味糖漿、90ml植物奶、4顆30公克冰塊、些許萊姆皮與薄荷

步驟：

1. 在杯中加入4顆冰塊

2. 倒入10ml香草風味糖漿與90ml植物奶

3. 加入40ml冰咖啡於杯中（Nespresso使用者建議萊姆薄荷風味限量冰咖啡）

4. 於咖啡上方撒上些許萊姆皮與薄荷作為點綴

椰香風情冰咖啡可樂達

食材：40ml冰咖啡、10ml鳳梨風味糖漿、90ml植物奶、4顆30公克冰塊、些許椰絲

步驟：

1. 40ml冰咖啡加入1顆冰塊，搖勻20秒（Nespresso使用者建議椰香風情限量冰咖啡）

2. 在杯中添加3顆冰塊，依序倒入10ml鳳梨風味糖漿與90ml植物奶

3. 將製作好的冰咖啡倒入杯中

4. 上方撒上些許椰絲作為點綴

清爽百香冰咖啡奶昔

食材：40ml冰咖啡、5ml百香果風味糖漿、90ml植物奶、3顆30公克冰塊、些許百香果

步驟：

1. 於雪克杯中，加入5ml百香果風味糖漿、90ml植物奶

2. 萃取40ml冰咖啡，再加以搖勻20秒（Nespresso使用者建議清爽冰咖啡）

3. 加入3顆冰塊於杯中

4. 將雪克杯中的冰咖啡特調緩緩倒入杯內

5. 以些許百香果裝飾於杯緣

濃醇無花果蕉香搖搖冰拿鐵

食材：40ml冰咖啡、半顆無花果、120ml植物奶、10ml香蕉風味糖漿、4顆30公克冰塊、些許無花果

步驟：

1. 於雪克杯中倒入120毫升植物奶與一片無花果，再加以搖勻20秒

2. 加入4顆冰塊於咖啡杯中，並倒入10ml香蕉風味糖漿

3. 將雪克杯中的特調倒於杯中並攪拌

4. 萃取40ml冰咖啡於杯中（Nespresso使用者建議濃醇冰咖啡）

5. 以無花果裝飾於杯緣

除了Nespresso膠囊咖啡之外，今夏雀巢與星巴克合作推出「Starbucks at Home星巴克夏季冰咖啡系列」，以星巴克門市經典冰美式配方設計，限量推出３款限定新品，包括「星巴克Origami濾掛咖啡–經典冰咖啡、以及適用於Dolce Gusto膠囊咖啡機的星巴克特選冰美式咖啡膠囊，另外還有咖啡禮盒，內有夏日風情冰飲變色杯，讓你豐富咖啡視覺。