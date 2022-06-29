男生也想聽情話！12星座男想聽你說的6句話　獅子座只想當最好的

▲情侶間偶爾說些甜言蜜語，對彼此的感情也會有幫助喔！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／老嘉郡報導

許多女生喜歡聽另一半說甜言蜜語哄她，但其實很多男生有時也是想聽情話的！星座網站「星座好朋友」整理了12星座男生分別會想要聽到的6句情話，女生們記下來，偶爾講給喜歡的人聽，也許更能加深彼此的感情喔！

「在我眼裡，你是最好的」

代表星座：獅子男、處女男

每個人都希望自己成為對方眼中的獨一無二，男生也是！談戀愛的過程裡，偶爾和男生說句甜言蜜語，一句「在我眼裡，你就是最好的」，就可以讓男生開心很久了。

「只要是你，就好」

代表星座：巨蟹男、雙魚男

對於男生來說，他們都希望能夠是伴侶最想要遇到的那個人，也希望自己是「被愛」與「被信任的」，因此當另一伴跟他說「只要是你，就好」的時候，他們就很容易淪陷。

「有你的生活很開心」

代表星座：雙子男、魔羯男

兩人談戀愛的目的就是為了讓生活更幸福一點，當女生表達出和你在一起的生活讓她非常開心時，就證明了對你的肯定。男生在愛情中也很需要獲得肯定，而這種肯定對於他們來說，就是代表著信任、以及喜歡的意思。

「有你陪著我，我就不害怕」

代表星座：金牛男、天蠍男

因為愛和信任，女生會願意在男生面前展現自己脆弱的一面，適時地說些情話，讓對方知道「有你在，我就不怕」，對於男生來說心裡是很幸福的，因為他會知道身邊有一個愛著自己、也願意依靠自己的女人。

「我會一直陪著你」

代表星座：水瓶男、牡羊男

堅強理性的男生，偶爾也會有脆弱的一面，甚至是想要依賴別人、耍小孩子情緒的時候，這時如果伴侶能夠跟他說一句「我會陪著你」，男生會感到相當感動，也會更加珍惜你。

「不敢想像沒有你的生活是怎樣的」

代表星座：天秤男、射手男

如果感情中的兩個人都沉默、不善於表達，這樣的感情是會枯燥無味的！女生對另一伴的喜歡與依賴，其實是可以勇敢說出來的，妳可以告訴他，「沒有你我就不開心」，也可以告訴他，「不敢想像沒有你的生活會是怎樣」，男生並不會覺得你很矯情，喜歡就勇敢說出來吧！