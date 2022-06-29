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瑪格羅比「死亡螢光粉」造型太嚇人！真人版《芭比》片場照不斷流出

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記者王則絲／台北報導

日前華納兄弟宣布製作真人版電影《芭比》（Barbie），由瑪格羅比（Margot Robbie）與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演，並將於2023年7月上映。電影現正拍攝中，最新片場照曝光，只見瑪格羅比穿著「死亡螢光粉」的運動服，與她的「肯尼」約會溜直排輪，令人震撼的造型一出讓網友們嚇傻了：「眼睛好痛。」

▲真人版芭比。（圖／翻攝自IG）

▲真人版《芭比》電影確認由瑪格羅比與萊恩葛斯林主演。（圖／翻攝自IG）

先前瑪格羅比飾演「芭比」的劇照釋出時，因神還原芭比的經典金髮美人造型，獲得粉絲們高度的評價，不過飾演「肯尼」的萊恩葛斯林就比較多爭議，他為角色特別染了一頭金髮與鍛鍊出古銅色的八塊腹肌，但還是許多網友認為與想像中肯尼差距很大。

▲真人版芭比。（圖／達志影像）

▲《芭比》拍攝現場造型流出。（圖／達志影像）

最近《芭比》正在拍攝中，先前就有兩人穿著西部牛仔造型戲服的片場照流出，浮誇流蘇、閃亮的星星裝飾與喇叭褲，都是在向復古玩具的服裝設計致敬。而最新曝光的片場照中，兩人則是穿上了一套的死亡螢光粉色的運動服裝，上頭還有不規則的彩虹色印花，且護肘、護膝與直排輪鞋還是更亮的螢光黃色，超閃耀的霓虹色調造型讓網友們都嚇傻了，「眼睛好痛」、「這顏色太恐怖了」、「不愧是真人版芭比。」

▲真人版芭比。（圖／達志影像）

▲《芭比》最新片場照，兩人的「死亡螢光粉」造型讓網友看傻了。（圖／達志影像）

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關鍵字：

芭比, 瑪格羅比, Margot Robbie, 萊恩葛斯林, Ryan Gosling

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