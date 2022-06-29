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專家曝夏日頭皮困擾Top 3，「瀏海出油」登女性最在意榜首

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▲▼專家曝夏日頭皮困擾Top 3。（圖／翻攝自IG/ryo_hair）

▲夏季瀏海出油，會讓美感大打折扣。（圖／翻攝自IG/ryo_hair）

記者曾怡嘉／台北報導

夏日炎炎，高溫不僅頭皮容易悶熱出油，導致瀏海結塊扁塌、頭皮屑增多，若長期處於不健康的髮肌環境，甚至會加劇落髮問題。juliArt特別針對夏季頭皮困擾進行調查，結果發現隨著氣候轉為濕熱，最讓消費者困擾的前三大頭皮問題分別為出油、頭皮異味與頭皮搔癢問題。

▲▼專家曝夏日頭皮困擾Top 3。（圖／品牌提供）

▲juliArt 甘草次酸角質淨化液，220ml，1,080元。

覺亞HIT髮學苑講師Keddy表示，這是因為台灣消費者頭皮多為中油性，且台灣海島型氣候型態長年濕氣高，到了夏季又更加濕熱所造成。正常頭皮穩定存在20多種微生物菌落互相平衡，但溫度、頭皮出油量及汗水都會破壞平衡，因此欲消除頭皮出油，除了養成正確清潔習慣，更應依照自身頭皮狀態提供所需的成分如：甘草次酸、皙玻酸及地衣抗菌複合物幫助頭皮維持健康。

相較於男性，女性更會因為頭皮出油而敗壞出門的興致，juliArt在社群觀察中發現，女性最常討論瀏海出油問題，除了讓頭皮不適以外，更造成觀感上不佳，登上女性夏季困擾榜首。

瀏海出油問題通常有兩個層面：第一、髮根出油導致扁塌，第二、瀏海觸碰到額頭出油更顯厚重。」日常除了減少對瀏海的觸碰並以溫水清洗外，可針對自己的頭皮挑選清爽且具控油的洗髮精。

調查中也發現，除了自身的潔淨，伴侶的潔淨程度也會影響對另一半的觀感及魅力，其中八成五民眾最在意另一半的頭髮是否乾淨整潔，而進一步詢問關於頭髮潔淨之觀感，頭皮油膩、皮屑與頭皮異味更是影響自身魅力的關鍵。

Keddy分享，男性相較女性因頭皮油脂分泌功能較旺盛，容易因為過度清潔或出油發癢難耐而不當抓撓，導致頭皮出油狀況更加嚴重，且還可能因破壞角質層而出現發炎紅腫情形。日常保養建議視自身頭皮屬性，定期為頭皮去角質，並交錯控油、保濕兩種功能的洗髮精使用。

▲▼專家曝夏日頭皮困擾Top 3。（圖／品牌提供）

▲BIO UP 源強健豐盈洗髮精，500ml，1,980元。

▲▼專家曝夏日頭皮困擾Top 3。（圖／品牌提供）

Hair Rituel 賦活重升極淨舒屑安瓶精華，60ml，3,700元。

▲▼專家曝夏日頭皮困擾Top 3。（圖／品牌提供）

▲萊法耶 ASTERA紫苑草頭皮舒緩精油，50ml，2,800元。

關鍵字：

出油, 頭皮困擾, 排行榜

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