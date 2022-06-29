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美魔女米倉涼子靠珍珠打光　戴8000元耳骨夾誘小資女

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▲▼ 米倉涼子與中谷美紀 。（圖／翻攝IG）

▲米倉涼子認為珍珠的光澤能修飾氣色，佩戴MIKIMOTO兩款珍珠耳飾。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶耳環是46歲的「日劇女王」米倉涼子不可或缺的重要配件，繼日前戴著百萬元的法國珠寶品牌CHAUMET鑽石耳環進錄音室配音，今又秀出她的重要收藏—MIKIMOTO珍珠耳環，一款是華麗的鑲鑽垂墜珍珠耳環，另一款則是定價8,000元的雙環珍珠耳骨夾，相對親民的價格誘小資女納為珍藏。

▲▼ 米倉涼子與中谷美紀 。（圖／翻攝IG）

▲米倉涼子戴MIKIMOTO鑲鑽垂墜珍珠耳環，同時搭配雙環珍珠耳骨夾8,000元。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

米倉涼子表示：「珍珠是我必備的搭配單品，這款珠寶是我最近的心頭好。珍珠的光澤可以修飾氣色，是最棒的搭配選項。」她選擇MIKIMOTO珍珠耳環為自己打光，而且非傳統乖乖牌搭配法，她戴鑽石珍珠耳環再加上個性耳骨夾，為短髮的她更添時尚感。

▲▼ 米倉涼子與中谷美紀 。（圖／翻攝IG）

▲中谷美紀將MIKIMOTO兩條COMME des GARÇONS聯名系列珍珠項鍊串起佩戴，共約347,000元。（圖／翻攝mikinakatanioffiziell IG）

同為日本演藝圈美魔女代表的46歲中谷美紀，也是珍珠的擁護者，她透露挑選珍珠項鍊時，偏好6.50mm大小的珍珠，近日則被MIKIMOTO與COMME des GARÇONS聯名系列深深吸引，最令她興奮的是受到品牌邀請，戴上她心儀已久的黑珍珠項鍊拍攝形象照，成為品牌銀座總店櫥窗的主視覺。

▲▼ 米倉涼子與中谷美紀 。（圖／翻攝IG）

▲MIKIMOTO銀座總店懸掛中谷美紀佩戴心儀黑珍珠項鍊的形象照。（圖／翻攝mikinakatanioffiziell IG）

►米倉涼子行頭驚人　配音戴百萬鑽石耳環當貴氣女王

►亮・珠寶／孫芸芸解放深溝驚人　戴355萬鑽石手環戲沙更狂

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