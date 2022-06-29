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營養師揭「夏日飲料熱量排行榜」，芒果冰沙竟是第二

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▲▼ 營養師揭「夏日飲料熱量排行榜」 。（圖／Unsplash）

▲珍珠奶茶榮登熱量排行榜第一名。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 ／台北報導

又悶又熱的天氣，來一杯冷飲超涼爽，這時你會怎麼選呢？營養師高敏敏分享，選擇飲料學問大，通常一杯全糖手搖飲，甜度就會破表，別以為挑酸酸甜甜的水果茶或是果汁較健康，其實都是錯誤觀念，奉上夏日飲料熱量圖鑑，讓你一次看仔細。

▲▼ 營養師揭「夏日飲料熱量排行榜」 。（圖／翻攝自fb/營養師高敏敏）

▲看似健康的芒果冰沙，熱量並不低。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師高敏敏分享，口渴喝茶飲沒有不好，但是要小心含糖茶的精製糖量也不低，喜歡喝奶茶或是冰沙，容易使體脂肪過高，果汁看似健康，其實含糖量不低，建議能吃水果就不要喝果汁，吃水果能吃到更多纖維營養，咀嚼更能增強飽足感。

她也建議若真的要點手搖飲，挑選微糖或是無糖是比較好的選擇，因為手搖飲中的配料像是珍珠就含有蜜糖，另外冰沙飲品要注意糖量攝取，因為冰會降低對甜的感覺，酸酸甜甜的飲料你以為糖很少，其實正好相反，也可以將奶精換成鮮奶，油脂和熱量相對低，較不會給身體帶來負擔。

▲▼ 營養師揭「夏日飲料熱量排行榜」 。（圖／Unsplash）

多喝水能幫助體內新陳代謝，更能補充水分。

營養師最後也強調，和任何飲料比起，水仍是最優秀的選擇，建議大家每天都要喝足2000cc的水，在消暑解渴之餘，身材和健康也要一起顧好才行。

關鍵字：

飲料, 排行榜, 營養師

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