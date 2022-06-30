金智媛「女人味造型」美翻一雪前恥！薛仁雅、文佳煐同台比美

記者王則絲／台北報導

韓女星金智媛在演出《我的出走日記》後頻繁亮相，不僅登上雜誌，也出席時尚品牌活動，29日金智媛現身BURBERRY於釜山舉辦的活動，新造型與飄逸長髮讓她女人味盡顯，可說是一雪前恥，因為上回她在GUCCI活動的造型被許多網友批評。這回同場出席的還有薛仁雅、文佳煐、Dara⋯⋯眾女神同台場面超盛大。

金智媛上回出席GUCCI與adidas聯名活動時，頂著一顆超齊的妹妹頭瀏海髮型現身，顯得逆齡可愛，不過有些網友認為正因為髮型太為工整呆板，連髮絲都收得超乾淨，毫無修飾效果，反而成了可惜之處。

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這次金智媛獲邀參加BURBERRY活動造型大轉換，她換上飄逸柔順的大中分髮型，身穿斜領設計的針織衫與短洋裝，小露香肩與纖細雙腿，氣質與女人味噴發，美翻了。

而同場出席的還有《社內相親》女二薛仁雅，以帥氣、性感兼具的連身褲裝亮相，全身則佈滿BURBERRY的夏季印花；以及主演《女神降臨》的文佳煐，穿著短版背心與工裝街頭風的寬褲登場，極致纖腰與好比例令她自帶氣場。此外，現場還有2NE1的Dara和After School的Nana，眾女神們同台比美，陣仗超浩大。

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