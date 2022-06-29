ANNA HU首登歐洲藝術盛宴　「鑽石女王」精選巨鑽震攝全場

▲ANNA HU博爾蒂尼粉紅尖晶石蝴蝶結胸針，主石為21.16 克拉天然緬甸無燒尖晶石。（圖／Anna Hu提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

正於荷蘭馬斯垂克舉辦的TEFAF（The European Fine Art Foundation）歐洲藝術和古董博覽會，今年歡度35周年，此一年一度的藝術盛宴素有「世上最嚴格」專業藝術品審核機制，才能展出古董、當代的珍品。台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）成為本屆唯一受邀的華裔珠寶藝術家，大提琴家出身的她以三大珠寶樂章為題，展出35件作品，第一樂章由博爾蒂尼粉紅尖晶石蝴蝶結胸針揭開序幕，展現美好年代（Belle Époque）風格，其21.16克拉粉色天然緬甸無燒尖晶石也震攝全場。

▲ANNA HU品牌創辦人Anna出席2022 TEFAF歐洲藝術與古董博覽會。

ANNA HU第二樂章則由MOUSSAIEFF by ANNA HU羽化成蝶鑽石手鐲，演繹Anna創立品牌15年來不斷精進的歷程，英國珠寶商MOUSSAIEFF掌門人、「鑽石女王」Alisa Moussaieff親自精選35.40克拉橄欖形明亮式切割淺棕色鑽石作為蝴蝶的身軀展現氣勢；而邁入第三樂章，由盛開的花朵彰顯點滴累積的豐碩，最吸睛的花朵正是位於展場入口的達文西玫瑰胸針，從達文西花草素描獲得啟發，首度運用銀和青銅進行仿舊處理和寶石精工鑲嵌，中央黃色花蕊則覆上螢光塗漆，因此暗夜中仍能綻放光芒。

▲MOUSSAIEFF by ANNA HU羽化成蝶鑽石手鐲。





▲ANNA HU於TEFAF展出達文西玫瑰胸針。

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則第九度參加此盛會，共展出1件古董珠寶與2件當代作品，簡潔有力凸顯品牌創意、精髓與工藝。古董之作為1969年問世的可轉換式項鍊，靈感源自印度裝飾圖案，鑲嵌59顆藍寶石與美鑽華美無比，項鍊可拆卸最大的五顆吊墜佩戴或轉化成一條手鍊；而當代傑作反映品牌對大自然的著迷，蝴蝶造型的Feodora butterfly胸針姿態靈動，清新的配色充滿春天氣息，另一款則是孔雀造型的Paon胸針，披著璀璨羽衣的孔雀旁襯形似燈籠的結構，鑲嵌一顆碩大的綠玉髓，流露迷人的東方風情。

▲梵克雅寶於TEFAF展出1969年製的可轉換式項鍊，鉑金與白K金鑲嵌59顆藍寶石與鑽石。（圖／梵克雅寶提供，以下同）





▲梵克雅寶同場展出靈動的Feodora butterfly胸針。





▲梵克雅寶孔雀造型Paon胸針，孔雀旁的燈籠結構鑲嵌綠玉髓。

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