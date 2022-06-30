專家教改善「夏日油頭」3秘訣！第一步超重要，還能去除頭臭味

▲做對清潔保養，夏天也能擁有清爽蓬鬆的秀髮。（圖／翻攝IG@haeny_gram、unsplash）

記者張毓容／台北報導

炎熱的夏天到了，除了紫外線很可怕，「油頭」更是許多人最大困擾，不僅狂出汗出油讓頭髮變得黏膩，甚至出現異味，好怕被聞到！法國頭皮頭髮養護專家Rene Furterer萊法耶就分享3招頭皮管理保養秘訣，從調整清潔保養習慣，擺脫油頭臭味，讓你夏季也能有清爽蓬鬆的秀髮。

＃每週用頭皮精油按摩清潔



髮膚的皮脂分泌是全身最密集之處，出油量是臉部的2倍、身體其餘皮膚的4～6倍，尤其夏季炎熱，頭皮毛孔被混著油的汗包覆著，沒有做好清潔，毛孔很容易阻塞，嚴重者甚至會引起發炎現象。

建議每週1～2次在洗髮前用含有舒緩系植萃的頭皮前導精油或頭皮清潔產品按摩頭皮，從髮膚毛孔根源掃除油脂髒污、老廢角質，避免毛孔阻塞。

＃洗潤髮程序再檢視



要成功控油、揮別惱人頭氣味，快重新檢視洗髮程序。洗髮階段，注意別使用過燙水溫，避免刺激頭皮，並選用無矽靈、成分簡單，含有幫助加強掃油、去悶汗味的植萃精油髮浴。且洗頭要洗兩次，每次清潔以指腹仔細按摩頭皮，確保髮膚清潔確實完成。

還有護潤髮階段，維持髮根的清爽度非常重要，油頭人更要注意將護潤髮產品使用在頭髮的中後段就好。另外，洗頭後，頭皮一定要徹底吹乾，如在髮根還保有濕度的狀況下睡覺，容易造成頭皮再出油。

＃適時利用乾洗髮



台灣不少機車族，尤其夏季氣候濕熱，頻繁配戴安全帽悶著頭皮所造成的爆汗、出油狀況，都可能讓頭髮瞬間崩毀。除了安全帽內裡要定期清潔外，建議時常外出、騎機車人士，可隨身攜帶乾洗髮霧，幫助潔淨清爽、去除頭髮上多餘油脂異味、並快速重整髮型，重拾清爽蓬鬆。

▲Rene Furterer 紫苑草頭皮舒緩精油，50ml，NT$2,800。



含雙重淨化舒緩配方，搭配紫苑草萃取菁華、薄荷精油、桉樹精油等舒緩型複方精油，舒緩安撫頭皮不適外，可幫助淨化油脂髒污，搭配按摩可加強頭皮循環。

▲Hair Rituel賦活重升深層潔淨髮精露，200ml，NT$2,300。



獨家配方高嶺土，能吸附分泌過剩的皮脂，清潔頭皮上的髒汙和殘留物，搭配瓜哇萃取物、香芹籽萃取物及維生素E乙酸酯、天然紅沒藥醇，可改善油脂分泌過剩問題，深層淨化清潔，同時紓緩髮肌不適、延緩老化。

▲東森自然美 BIO UP 根源強健豐盈洗髮精，500ml，NT$1,980。



利用溫和草本精萃組成的科技配方，由根源改善頭皮環境、維護頭皮健康，搭配蘊含971種美肌成分的「專利雞尾酒養護配方」，維護頭皮健康環境，減緩頭皮老化，強韌髮根，長時間保持頭髮豐盈蓬鬆。

▲NEOM 喚活冰浴洗髮露，300ml，NT$950。



NEOM揉和綠薄荷、迷迭香、尤加利等 6 種精油，打造全新「喚活冰浴」香氛，更首度推出髮品系列洗髮露和潤髮乳，結合植萃配方與100%純淨精油，深層清潔同時滋養秀髮。

▲Rene Furterer 乾洗髮霧，250ml，NT$1,380。



添加蒔蘿精油、羅勒精油、薄荷精油、高嶺土、水稻、玉米澱粉，可幫助去除頭髮上多餘油脂、改善異味，感受從髮根開始的潔淨清爽和輕盈蓬鬆。

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