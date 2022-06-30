天熱不煩躁！歐舒丹、SABON比涼爽，讓你降溫超有感

▲夏季善用涼感香氛保養，一解暑氣。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

悶熱到不行，快用清新微涼香氣，療癒撫平夏日的躁動煩悶心情，幫你自帶送風模式，而歐舒丹和SABON不約而通推出沁心舒涼系列，幫你解救盛夏酷熱。

▲L'OCCITANE 薄荷馬鞭草沐浴膠，250ml，880元。

每年夏季總不缺席的歐舒丹馬鞭草，今夏再推出三款限量香氛系列，將馬鞭草獨有的檸檬香氣結合天然薄荷，薄荷馬鞭草限量系列，巧妙融合薄荷和清甜果香，為肌膚帶來清涼感。

▲L'OCCITANE 盛夏果漾馬鞭草保濕沁涼身體乳，150ml，1,280元。

而盛夏果漾馬鞭草和綠油馬鞭草系列，則是推出限量新裝，綠遊馬鞭草以創意趣味的獨特質地，帶來沁心舒涼，而果漾馬鞭草則是以來自南法普羅旺斯的鮮綠馬鞭草，帶著清新的檸檬香調，揉合來自地中海清爽的柑橘香氛，交織出最美好振奮的清新感受。

▲SABON 夏日特調保養禮盒，1,680元。

SABON即將在7月推出沁寧莫西多系列，一次祭出七款限量單品和限量禮盒，讓你從觸覺、嗅覺、功效都帶入涼感，不僅抹起來微涼，連嗅覺都涼爽。

▲SABON 沁檸莫西多臉部保濕凍膜，125ml，1,980元。

品牌以經典調酒MOJITO為靈感，由檸檬、薄荷、百里香三種精油香氣達到嗅覺上的涼感，成分選用水薄荷植萃精華，能夠有效為肌膚補水並降低膚表溫度，延緩出油問題。品項中不乏夏季臉部必備的凝凍類，質地清爽且觸感舒爽，肌膚一抹有感。

▲SABON 宣言系列香水-沁檸莫西多，30ml，1,280元。

這也是SABON首次推出涼感的限量系列，品項囊括從頭到腳，無論是洗髮或是臉部保養一應俱全，從臉部、頭部、身體、手部，面面俱到照顧夏日全身肌膚。