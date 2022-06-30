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口罩悶著也不怕！夏季「潔顏新作」盤點，洗去一臉油光

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▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲清潔是美肌之本。（圖／翻攝自IG/ahc_official）

記者曾怡嘉 ／台北報導

夏天的高溫，使皮脂腺分泌更旺盛，加上長時間佩戴口罩，出油的肌膚在長時間被口罩悶住的情況下，更容易導致毛孔堵塞，這時做好日常清潔是最重要且基本的事，盤點夏季話題潔顏新作，讓你洗出一張清爽柔嫩臉龐。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲Sukin 超亮顏維他命C潔面露，125ml，380元。

首推嚴選卡卡杜梅、鳳梨酵素等多種澳洲天然原產植物酵素，除了能夠有效除垢、深層清潔並同時保水潤膚。豐富的維他命C還有鳳梨的蛋白酶，還可以讓夏天容易被炙熱陽光曬黑的肌膚，能夠均勻膚色。
 

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲自然美瑞昇 超細緻胺基酸淨潤潔面乳，150g，1,380元。

擁有獨家95%潔淨胺基酸配方，不添加皂鹼，搭配微米緻密泡沫技術和蘆薈、小黃瓜萃取等保濕成分，不僅能溫和清潔肌膚，也能深入毛孔中和多餘皮脂，同時保護皮脂膜並保濕、舒緩肌膚，不論是痘痘肌、乾性肌或敏感肌都能使用。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲m̄enom̄eno Fc溫和潔面露，150ml，480元。

含超臨界萃取烏龍茶萃取液，使潔面露具備潔淨及高度保濕的能力。胺基酸的良好比例成分添加，洗完後清潔力好但又不會因為太營養而長痘痘粉刺，同時因添加椰子油衍伸物，洗完臉後感到乾燥不適且有保濕彈潤感。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲ACP 洗新革面潔顏凍，80g，1,700元。

添加天然成分的甘露聚醣磨砂，從老廢角質到毛孔髒污都能徹底清除，胺基酸保濕因子使清潔後肌膚留下潤澤與保濕，無泡沫的潤淨感，洗後肌膚仿佛拋光般透亮不緊繃。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲EVE LOM 全能亮顏潔顏乳，120ml，1,900元。

洗臉同時能卸去輕柔淡妝，內含天然南瓜發酵萃取，能溫和代謝同時舒緩肌膚，另含長效保濕因子，清潔後不乾澀，留下柔嫩膚觸。

關鍵字：

洗臉, 盤點

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