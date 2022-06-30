徐睿知愛穿的南韓牌出列　百搭白風衣配BV鍊帶包氣勢逼人

▲徐睿知（左）與裕善在《夏娃的醜聞》有精采對手戲。（圖／翻攝tvN drama臉書）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星徐睿知主演的tvN新戲《夏娃的醜聞》熱播中，她飾演才貌雙全的危險之花「李拉艾」，與演出富家千金「韓素拉」的女星裕善有精彩對手戲，雙姝在戲裡爭鋒相對也比行頭，兩人最新造型一黑一白形成強烈對比，徐睿知偏愛女人味十足的白色緞面洋裝、風衣，配上義大利名牌Bottega Veneta（簡稱BV）粗金鍊的Teen Chain包，氣勢非凡。

▲徐睿知穿南韓設計師品牌gaze de lin高領緞面洋裝。（圖／翻攝tvN drama臉書）

徐睿知最新曝光的兩套白衣造型，均出自南韓時裝品牌，剪裁俐落白色風衣出自名媛風設計著稱的Avouavou，目前官網已售罄，南韓「國民初戀」秀智也是此品牌的忠實粉絲；徐睿知於《夏娃的醜聞》另穿一套宮廷風的白色高領緞面洋裝，則是設計師品牌gaze de lin的作品，擅長以荷葉邊、抓皺或蓬袖為女裝增添華美氣息。

▲徐睿知穿南韓女裝品牌Avouavou風衣搭配Bottega Veneta定價117,000元的Teen Chain包。（圖／翻攝tvN drama臉書）



除了服裝吸睛，徐睿知於《夏娃的醜聞》使用的包款，也襯托她柔美中帶著剛強的性格，她穿白色風衣時搭配Bottega Veneta要價117,000元的Teen Chain Pouch小牛皮金屬鍊環肩背包，柔軟的黑色「雲朵包」，配上大膽摩登的粗金鍊，成功營造衝突美感。

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