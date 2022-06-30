百貨出現滑雪場！　環球購物中心A19「iSKI滑雪俱樂部」隨時體驗冬天

▲環球購物中心引進百貨首間滑雪場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

下半年與疫情共存、回歸正常生活露出曙光，百貨業者也積極改裝準備吸客，環球購物中心A19繼引進攀岩館之後，再準備開幕百貨首家專業滑雪場「iSKI滑雪俱樂部」，即將於7／17試營運，中和店也要開幕千坪親子樂園區，招手親子家庭客；汐止iFG遠雄廣場也正迎來開館6年最大改裝，7／1起也祭出滿千送百回饋活動。

看準下半前將回歸疫情前正常生活，加上國境即將開放，百貨業者也瞄準趨勢，規劃改裝陸續登場，一向主打家庭、親子客層的環球購物中心，也在旗下桃園A19店，開幕全台百貨第一家專業滑雪場「iSKI滑雪俱樂部」，並引進「BEREST 彼翼健康智品」桃園首店，店內為BH歐洲健身器材、健康家電複合式店型，還有「動8團課健身」都將登場。

「iSKI滑雪俱樂部」廣達150坪，其內設有兩座長達10公尺的大型「滑雪模擬機」，在滑雪教練帶領下，提供搭配單板（Snowboard）、雙板（Ski）等訓練課程，具有10至20度坡度、0至35KM時速控制，4歲小孩、滑雪新手或老手，不需背負器材爬坡或是穿著厚重雪服，都能輕鬆感受不同滑雪情境的真實感，即起開賣「試營運期間超早鳥優惠」，7／16前單堂滑雪體驗課5.8折，原價2,050元，特價1,200元。

另環球新北中和近期也改裝3樓親子樂園、玩具區近千坪空間，主打親子共享體驗及健康生活，新增親子烘焙、創意手作區、天然安心生活用品新櫃，品牌數從5家增加到12家，包括療癒手作餅乾、蛋糕的「Home.焙小日子」、「米特才藝中心」、「童の作.研究所」、「樂玩多」、生動仿真造型動物「Mojo Fun動物星球」、沐浴保養品「獅子寶寶」、嬰幼兒副食品「傑西寶寶」等，即起親子歡樂天地也登場，包括funbox、湯姆熊歡樂世界、建築樂園將登場，設有更多互動體驗區及主題館，搶攻暑假檔期。





環球購物中心表示，因應暑假兒童同慶，7／1至7／15期間，新北中和於指定櫃位累計消費滿3,000元，可兌換價值629元的「MO-MO-PARADISE」限量單人免費兌換券。

汐止遠雄廣場也進行開館6年來的大改裝，引進10個新櫃並於7／1至7／10期間推出回饋，於1、2樓新開幕指定櫃位，當日消費滿3,000元，即送200元零售抵用券，新櫃包括146坪的「寵物公園」、150坪的全國電子，2樓則導入adidas、PUMA等運動潮流品牌；美食則引進「百貨獨家」老圓環滷肉飯-龍凰號、極丼等新北首店、迎福軒包子鋪、好客buffet等。

新北板橋大遠百近期也改裝擴大GUCCI、引進「添好運、了凡」油雞與「乾杯、黑毛屋」雙品牌餐飲店、初魚鐵板燒等，宏匯廣場4樓也引進35家全新概念店，包括120坪具備慢跑、重訓、籃球、JORDAN等全系列商品線的NIKE大店，以及9大運動品牌。