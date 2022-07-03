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Y2K甜辣風入門單品推薦　蝴蝶圖案、低腰褲穿出不俗氣的時髦精女孩

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文／美人圈

時尚是一個輪迴！近期時尚圈吹起「千禧年」風潮，以未來科技感與復古風結合，碰創出大膽、前衛的穿衣風格。然而對於日常通勤的普通人來講，大面積的金屬色澤或是高飽和色彩，難免會有些難以駕馭，甚至是俗氣，所以我們可以選擇具有特色風格的單品點綴整套LOOK，做一個低調而不失時髦感的Y2K女孩！

Y2K是什麼？

Y2K，the year 2000，也稱千禧年，流行方面就是指90年代晚期至00年代初期流行穿搭的重現！利用皮革，PVC，金屬，塑膠反光等元素，再加入高飽和色彩，以濃郁的復古感中融入未來科技感。最具有指標性的就是美國經典校園片《辣妹過招》，裡頭的穿搭、妝容可以說是當時時下最流行的Y2K甜辣風。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y2K入門必備單品1：開扣上衣

在看《辣妹過招》一定不難發現，穿搭上經常出現芭比色系的開扣上衣！單穿就很好看，也可以內搭上字母T、Bra Top，下身穿上百褶裙、喇叭褲或是低腰褲，簡單就能穿出Y2K情懷～

 
 
 
 
 
 
 

Y2K入門必備單品2：牛仔元素

牛仔元素無論多久都是歷久不衰的經典！透過剪裁、設計以及水洗工藝，塑造出當世代最流行的款式，而Blumarine就是看準這項趨勢，將Y2K中不可或缺的蝴蝶圖案、牛仔元素結合在一起。如果女孩們比較害羞，不敢像杜娃黎波一樣自信地展露好身材，其實也可以內搭上一件緊身素T，打造充滿活力的甜酷少女風格~

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

小編也建議穿搭小白們，可以選擇特殊設計的牛仔褲～像是刷破線條、愛心元素都令人眼睛一亮！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y2K入門必備單品3：印花上衣

印花上衣是是個簡單就能展現出「Y2K」風穿搭的入門單品！可以率性又時髦，也可以甜美氣質，而且相當好搭配，簡單的落地褲、牛仔褲或是蛋糕裙、包臀裙都相當適合～挑選重點也相當簡單，可以選擇有小花、蝴蝶圖案甚至是撞色、亮片元素，因為上衣就非常有重點，不用再花時間搭配，作為假日休閒穿搭也非常適合～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y2K入門必備單品4：低腰下身

大家應該不難發現，低腰設計再度回歸！除了BLACKPINK Jennie、名模Bella Hadid都在穿，Miu Miu、Blumarine各大品牌也紛紛推出這種「old school」低腰設計！不過低腰款，非常挑穿搭，一不小心會塑造成「55身」。最簡單的搭配法則就是選擇「短版上衣」，縮短上身比例時，就可以在視覺上有拉長腿的效果！

 
 
 
 
 

 
 

Miu Miu風也因為Y2K流行受到影響！以超短的長度結合簡約線條或是學生氣息的百褶元素，讓人聯想學院制服的青春感，還能彰顯出身體曲線。像是潤娥、張員瑛以及金世正等明星都搶著穿，就知道這波風潮的威力了！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

將褲頭設計成V字型，完全就是低腰褲界天花板！不僅拉高腰線、凸顯出小蠻腰，還有完美的顯瘦效果，絕對是女孩衣櫃必收款～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Y2K入門必備單品5：串珠飾物、造型眼鏡

對於不敢穿著五彩斑斕、設計性太強烈服裝的女孩們，佩戴飾品就是最好的入門方式！除了童趣的串珠飾物、髮夾，以及造型眼鏡，特別建議大家可以挑選帶有蝴蝶、愛心、彩珠、小花等元素。

 
 
 
 
 

 
 

像是太妍的造型墨鏡，微貓眼的鏡框加上偏光鏡片，給人迷幻的氣息！搭配串珠眼鏡練做混搭，讓風格質感瞬間加乘。

 
 
 
 
 

 
 

泫雅也是Y2K代表人物！擅長浮誇系穿搭的她，在挑選飾品上也相當也非常具有自己的風格～甚至還會自己DIY做出超吸睛的首飾，以可愛的卡通人物，加上鏈條、串珠等元素，打造出獨一無二的款式，大家在家沒事也可動手做做看～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 穿搭, Y2K, 單品, 泫雅

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