穿搭小白必看「圓扁身」自測法！一分鐘判斷身形　加碼附上修身單品

文／美人圈

明明兩個人身高體重差不多，穿上同一件衣服就差這麼多？其實就是身型以及骨架大小的不同，大家可不要小看這個身形區別，這對於我們的風格氣質和穿搭方式都有很大的影響，如果能合理地修飾，就可以為自己的身材和穿搭水平加分！以下帶來「圓扁身＆骨架大小」自測法，一分鐘就能判斷出身形，最後小編還附上修身穿搭建議，讓穿搭小白也能找到適合自己的穿衣風格～

圓／扁身自測法

圓身的人通常上半身顯胖、胸背厚實，容易看起來虎背熊腰；扁身則是看起來單薄、骨骼感明顯，但卻沒甚麼腰線。

1.身體曲線屬於？

A：凹凸有致，正面看腰細但側面看腰粗

B：S形曲線不明顯，正面沒什麼腰線

2.四肢捏起來屬於？

A：都是肉

B：都是骨頭

3.後背屬於？

A：背部脂肪較多

B：骨骼感較重，看起來單薄

▼測驗結果

若你是選擇A較多，則是圓身；選擇B較多，則是扁身。

大／小骨架自測

骨架大小與胖瘦沒有直接關係！也不代表高個子一定是大骨架；小隻女就一定是小骨架。肩寬除以臉寬（最寬處），若是等於2.5則是屬於正常頭肩比；小於則是小骨架；大於則是大骨架。

骨架大ｘ圓身穿搭建議

如果你也有上半身顯胖，肩寬、背部和胸腔厚實，手臂顯壯等特徵。建議將衣櫃裡的橫向條紋上衣、一字肩、泡泡袖、胸口複雜設計的款式，這些容易顯得上半身更胖的衣服通通丟掉。可以挑選剪裁乾淨的V領、方領設計，幫助縱向拉長比例，或是材質硬挺、合身剪裁的西裝外套、牛仔外套，都是不錯的修身單品！









骨架大ｘ扁身穿搭建議

肩頸線條俐落，肩、背、胸都比較扁平，是天生的衣架子！這類型的人穿衣服會相當時髦，很多模特兒都是屬於這類型的身材，適合穿上小背心、露背洋裝，尤其是花紋集中的無袖設計，可以視覺上增加厚度。但如果想要穿得比較女人味，建議要避開一字領、削肩設計，否則會顯得肩膀更寬大！





骨架小ｘ圓身穿搭建議

雖然骨架小，但是因為背部和胸腔比較厚實，手臂也比較肉感，很容易會有虎背熊腰的印象，因此建議可以選擇展露四肢的衣服。選擇無袖、吊帶、短裙和自帶飄逸感的長裙，展示輕盈感，或是挑選有腰身的設計，更能凸顯出完美的身材曲線。不過像是長袖，會將肌膚遮蔽的上衣，建議選擇硬體材質，否則像是雪紡、棉麻材質都容易貼身更顯得臃腫！





骨架小ｘ扁身穿搭建議

骨架小加上扁身的身形顯得格外單薄，這時就要選擇可以增加份量感的服飾！像是澎澎袖、荷葉領裝飾性比較高的上衣，或是有墊肩的西裝外套都非常適合。身材纖細不代表什麼衣服都適合！要記得避開縱向拉長的束條紋，以及大圓領設計，才不會讓身材缺點顯露出來喔～





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