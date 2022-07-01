許光漢胸前挖空針織衫迷死人　葫蘆墜落在裸身處引粉絲暴動

▲許光漢穿胸前挖空的針織衫搭配Qeelin Wulu 18系列項鍊，登上時尚雜誌《時裝男士L'OFFICIEL HOMMES》。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

從演員轉戰歌壇的許光漢上演大驚奇，入圍本屆金曲新人獎，但明日因拍戲無法親自出席頒獎典禮，讓許多粉絲感到失望，只能先從他為大陸時尚雜誌《時裝男士L'OFFICIEL HOMMES》拍攝的新照一窺他的近況，他連換多套服裝吸睛，最引粉絲暴動的當屬胸前挖空設計的白色針織衫造型，華人珠寶品牌Qeelin的Wulu 18系列玫瑰金墜恰好落在裸身處，迷死人了。

▲許光漢於西裝外套別上Qeelin Wulu 18系列玫瑰金胸針，127,500元。

許光漢近幾年一直是時尚圈寵兒，近期與義大利時尚品牌FENDI合作密切，日前也受華人珠寶品牌Qeelin之邀，拍攝品牌創立18周年的形象大片，而登上時尚雜誌《時裝男士L'OFFICIEL HOMMES》，也選搭Qeelin最新力作Wulu 18系列。

▲許光漢將Qeelin Wulu 18系列18K玫瑰金皮繩頸環繞上兩圈變成手環佩戴，並搭配Wulu 18K白金鑲鑽鏤空戒指。

Wulu 18系列珠寶為Qeelin經典葫蘆輪廓，但增添鉚釘稜角結構，完美融合古典與搖滾風格，許光漢除了戴18K玫瑰金吊墜搭配胸前挖空的針織衫，還在另一套藍色西裝造型別上Wulu 18系列胸針，第三套休閒裝扮則將搭配紅色皮繩的Wulu頸環繞成兩圈當手環戴，同時搭配18K白金鑲鑽鏤空戒指，展現多變風貌。

▲許光漢也與FENDI合作密切。（圖／翻攝許光漢微博）