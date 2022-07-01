西班牙殖民風飯店開箱！想去Outlet血拼、爽玩迪士尼　開車10分鐘就到

文、圖／Ean

來到主題樂園之都的奧蘭多，除了可住在樂園裡的度假村，鄰近也有不少特色飯店可供選擇，像是超大型度假飯店 Rosen Shingle Creek，不管前往環球影城或迪士尼都只有十多分鐘車程，能讓住客早早入園玩得過癮。不過，其實這間佔地 255 英畝的綜合型度假中心本身就很有得玩，擁有 18 洞高爾夫球場、四個戶外造型泳池、兩座網球場…等豐富設施，值得多住一晚留在飯店內好好享受！此外建議行李箱可少帶幾件衣服，因為幾間大型 Outlet 就在十來分車程外等著讓你放手血拼！

▲一進飯店映入眼簾的大廳，很有古典歐洲風格

▲很有佛羅里達風情的泳池

▲帶些懷舊味道的房間，寬敞舒適

▲從飯店搭車到 Outlet 只要十來分鐘，非常便利

六月初來到奧蘭多參加全美最大旅遊交易會 IPW，大會安排住在 Rosen Shingle Creek，連泊六晚創下自己旅遊海外入住單一飯店的最長天數紀錄。身為佛羅里達州中部最大型的全方位服務酒店之一，1501 間客房的房間數，比台灣任一飯店都多出不少，規模驚人！採西班牙殖民復興建築風格的這間飯店於 2006 年 9 月開幕，狀態保持不錯，加上本來設計就是走歐式復古路線，尤其是大器挑高的大廳空間，會隨時間越見風華。

▲充滿西班牙建築風格的飯店報到櫃檯

▲泳池旁的更衣室也很有西班牙風情

▲挑高明亮的餐廳

▲會議宴會廳的廊道，彷彿置身歐洲教堂

Rosen Shingle Creek 很適合全家出遊入住，老爸去打小白球、老媽做 SPA，孩子們光是泳池就有四座、能盡情享受佛羅里達甜橙般的陽光，更不用說許多知名的主題樂園都在附近。這麼大型的渡假飯店自然有豐富的餐廳選擇，當各自玩了一天、全家人可挑間餐廳共進晚餐，連同酒吧、咖啡店，飯店餐飲提供超過 10 間可選，有主打酪梨料理的墨西哥餐廳、浪漫的義大利餐廳、提供頂級黑安格斯牛的正式牛排館等，若不想吃太撐，不妨跟我一樣來到帶些粗獷美式風格的「TOBIAS BURGERS & BREWS」，點份香煎蝦熱沙拉與夠味的水牛城雞翅搭配藍紋起司醬與鮮脆西洋芹，若喜小酌也可來杯啤酒放鬆一下。

▲敞徉在佛羅里達的陽光下，舒爽

▲有著西部粗獷牛仔風的餐廳 TOBIAS BURGERS & BREWS

▲餐點美味，價格以當地物價來說也相當合理，推薦

▲夠味的水牛城雞翅

▲香煎鮮蝦、風味香腸、煙燻乾酪，組合起來相當可口

品牌選擇多、規模也大的奧蘭多 Outlet，不容錯過！這回抽空分別前往「Orlando Vineland Premium Outlets」與「Orlando Outlet Marketplace」暢快採購，從飯店出發、兩間 Outlet 車程都只要十幾分鐘，搭乘 Uber 也非常方便！若預先有準備下手的品牌不妨先上官網查詢在哪間 Outlet 有據點，若跟我一樣喜歡 Banana Republic 的服飾，這兩間 Outlet 都有，此外 Clarks 鞋子也很值得入手，這回含稅只花 53 美金就買到一雙半正式的好穿皮鞋，接著參加 IPW 的那幾日就用來與休閒西裝外套穿搭，不光省荷包，讓血拼提高腎上腺素絕對也是剛到美國對抗時差的良方！

▲終於來到愛牌補貨

▲奧蘭多的 Outlet 值得花個下午好好逛逛採購

▲其中一間 Outlet 的戰利品

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Rosen Shingle Creek

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