林志穎老婆睽違兩年現身狀態極佳！穿火辣「超模運動服」老公不知道

記者王則絲／台北報導

林志穎老婆陳若儀今（30日）出席運動選品店ASPORT新品記者會，這是她睽違兩年以來的首場活動。今年38歲的陳若儀已是三寶媽，而平時就有運動習慣的她現在狀態非常好，今日以一身半截運動內衣與束褲火辣現身，平坦腹肌與好身材一覽無遺，但她表示：「其實老公不知道！（今天服裝）」

▲林志穎老婆陳若儀出席ASPORT秋冬新品活動。（圖／品牌提供）



陳若儀今日穿著洛杉磯品牌LANSTON的粉色拼接色塊運動內衣與同套造型束褲，讓她覺得特別修身、顯瘦，大方展露平時訓練有成的緊實體態。不過其實今天活動的造型老公林志穎並不知道！問及老公平時會不會管穿著，她表示：「還是稍微會注意一下不要太清涼。」並開玩笑道：「露肚子還好、背也還好，所以今天應該還好吧？」

▲ASPORT嚴選全球各地的時髦運動品牌，超模們都愛穿。（圖／品牌提供）



陳若儀本身就是ASPORT的大粉絲，她喜歡時髦又機能的款式，而ASPORT每次都能滿足她、每次逛都有驚喜的發現。ASPORT嚴選各地出色的運動品牌，著重時尚設計感與絕對舒適的材質面料為主，包括LANSTON、BLACK MILE、來自洛杉磯的ALO YOGA與BEYOND YOGA，以及有「健身房戰袍」之稱的MICHI，都是國外超模、名媛們也愛穿的品牌，像是Kendall Jenner便經常穿著BEYOND YOGA的運動服，且有些品牌台灣只有這邊買得到。

▲陳若儀分享維持體態的方式。（圖／記者王則絲攝）



模特出身的陳若儀擁有174公分身高與保養得宜的纖細身材，完全看不出是三個孩子的媽媽，訪問中她提到自己維持體態的方式：「我體質是不容易胖的，但我還是會盡量維持，覺得狀態不好就會盡量少吃宵夜。」令人相當羨慕，且她也透露其實自己並不忌口，甜點炸雞都會吃，「因為我覺得人生不要一昧的追尋漂亮，我覺得人生就是要快樂。」不過在享受美食之後隔天就會少吃並運動，像陳若儀在健身房最愛的器材是滑步機，平常也愛藉由散步消耗熱量以及思考事情。

►金智媛「女人味造型」美翻一雪前恥！薛仁雅、文佳煐同台比美

►瑪格羅比「死亡螢光粉」造型太嚇人！真人版《芭比》片場照不斷流出