謝謝每份生命的誕生！《嬰兒轉運站》重新詮釋家的定義

文／女子學

觀賞善於用平順步調，反映社會與家庭層面的日本導演是枝裕和所執導的韓國電影《嬰兒轉運站》時，編輯腦海中不斷浮現書籍《接棒家族》的影子，同樣在闡述人與人之間的關係、探索「家庭」與「家人」的特殊形式，大喇喇地把我們習以為常的生活攤開，用看似「不著痕跡」的方式，將我們與生俱來的「愛」，幻化為無形卻又深刻的烙印。

「棄嬰保護艙」在國外不算少見，提供給因為某些原因無法繼續養育小孩的父母，能匿名讓寶寶有一個安全的棲身之所。《嬰兒轉運站》以保護艙的嬰兒為起點，描述總為債務困擾的洗衣店老闆相鉉（宋康昊 飾）、在育幼院成長的保護倉管理人東秀（姜棟元 飾），長期私底下進行嬰兒仲介的工作，在某個暴雨的夜晚偷偷抱走保護艙的嬰兒，不料隔天孩子的母親素英（李知恩 飾）卻找上門……。於是，基於彼此的苦衷和秘密，三人踏上了為男嬰羽星找到合適家庭的旅程，交織出關於「家」與「愛」的另一種型態，也使在旁觀看一切的女警秀珍（裴斗娜 飾），有了意外的人生變化。

▲姜棟元飾演嬰兒保護艙設施的職員。（圖／車庫娛樂，下同）



因為有人拋棄，我們才會賣

根據統計，即使是社會架構完整的台灣，每年仍有600位左右的嬰幼兒因為各種因素離開原生家庭，輾轉到育兒機構長大，而《嬰兒轉運站》中相鉉和東秀所操手的「嬰兒仲介」，就是在這般背景下出現。

在道德層面上，我們都知道任意拋棄孩子除了不正當之外，更是一種極度不負責任的行為，某種程度而言，拋棄就是拋棄，無論後面有什麼難言之隱，世人多半無法理解應該得到所有愛與關注的小孩，到底是因為什麼樣的理由，非得被拋棄呢？當素英質疑相鉉的仲介行為時，東秀在一旁理直氣壯地說：「因為有人拋棄，我們才會賣。」明確點出身分所成的原因，也隱約道出社會的潛在議題，以及身為育幼院孩子的悲憤。

▲是枝裕和稱宋康昊（右一）就像「太陽」照亮整個片場。



認識妳，我不再怨恨拋棄我的母親

「妳知道嗎？被拋棄的孩子中，多數母親都說等到時機成熟就會來接他們回家，但實際的狀況是，40個母親中只有一位會再出現。」從小在育幼院長大的東秀，一開始面對拋棄羽星的素英並不諒解，或多或少帶點投射作用，不自覺地勾起他過去期望能再見到母親，卻總是一而再、再而三的失落心情。

隨著劇情轉折，當所有疑點被解開、秘密被攤開時，東秀終於明白素英拋下心愛兒子的主因，更體悟一位母親選擇丟下孩子後，之中的無奈與痛苦，感同身受的他這才明白很多事情背後，都有人們看不見的用意。此時，東秀似乎也透過素英，放下對母親的執念，他相信媽媽會丟下自己必定有眾人看不到的苦衷，這樣的想法也讓他頓時敞開心胸，相信成就一個「家庭」，也有其他的可能性存在。

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孩子啊，謝謝你的誕生

每個孩子的誕生，都是一份美好的禮物，象徵生命的延續、人類的傳承。對素英而言，即便羽星的出身不算光采，但她仍然為他取了「羽星」這個名字，希望他能像羽毛一樣輕飄飄地飛到很遠很遠、靠近星星的地方，表現了一位母親對孩子無私的愛與期盼。

我們常說：「當爸媽也是一種學習。」藉由照顧、陪伴的歷程，重新感受當一位孩子的無憂無慮，並學著如何給予適當的教育，讓他們能成為一個懂得為人著想、善良快樂的孩子。如同素英在劇中對每個人說出「謝謝你的誕生」一樣，因為母親勇敢生下我們、養育我們，使我們成為某些人心中那個「不可或缺」的角色，延續心裡最純淨的愛。

導演是枝裕和形容：「這是部緊張刺激、令人內心感到刺痛又悲傷的作品。」雖說如此，但全劇依舊有著溫暖、療癒的氛圍，藉由每個人物的性格展現、故事的鋪陳迂迴，以及那些日常會令人莞爾一笑的小事，再次喚醒我們的內在情感，重新詮釋對「家」的定義和想像。

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